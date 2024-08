Die neue CAN-Light von Moba ermöglicht es laut Hersteller, mit mehr als 90 einzeln ansteuerbaren, energiesparenden RGB-LEDs bunte Texte und Grafiken anzuzeigen. Foto MOBA Mobile Automation

Die robuste CAN-Light (Schutzklasse IP67) verbessert laut Hersteller den Informationsfluss und damit die Prozesseffizienz mit individuell anpassbaren visuellen und akustischen Signalen. So können mit der über CANopen-Protokoll gesteuerten Leuchte nicht nur Farbsignale gegeben, sondern auch detailliertere Meldungen übermittelt werden. Ein Software-Tool ermöglicht es Nutzern zudem, spezifische Logos, Bilder und Texte zu erstellen. Zum Einsatz kommt die neue CAN-Light zum Beispiel im Straßenbau, an Kränen und Hubarbeitsbühnen oder an Entsorgungsfahrzeugen.

Für den sicheren und effizienten Einsatz von Fertigern, Kränen und anderen Nutzfahrzeugen sind eine präzise Umgebungswahrnehmung sowie das Wissen um den Maschinenstatus unerlässlich. Allerdings gestaltet sich der Informationsaustausch in komplexen Arbeitsumgebungen, mit beispielsweise lauten Geräuschkulissen, oft als Herausforderung. Hier können Signalleuchten, die den Maschinenstatus visuell oder akustisch anzeigen, Abhilfe schaffen.

Traditionelle Signalleuchten sind jedoch in ihrer Flexibilität stark eingeschränkt und bieten mit – rot, gelb, grün – meist nur grundlegende Farbsignale. Die neue CAN-Light von Moba hingegen ermöglicht es, mit mehr als 90 einzeln ansteuerbaren, energiesparenden RGB-LEDs bunte Texte und Grafiken anzuzeigen. So ist die CAN-Light in der Lage, mittels ASCII-Code Texte darzustellen. Zusätzlich stehen Anwendern eine Vielzahl vorgefertigter Modi, wie zum Beispiel zu Füllständen, Statusanzeigen oder Warnhinweisen, zur Verfügung. Nutzer haben außerdem die Möglichkeit, mit einem benutzerfreundlichen Softwaretool individuelle Logos, Images und Botschaften zu erstellen.

Geschwindigkeit, Farbe, Text- und Bildausrichtung der Anzeigen sind immer frei wählbar. Auch die Helligkeit der Lampe ist regulierbar. Für eine zusätzliche akustische Wahrnehmung sorgt ein integrierter Buzzer mit bis zu 95 dB. Bei Bedarf ist die innovative CAN-Light von Moba darüber hinaus jederzeit modular erweiterbar: So können beispielsweise mehrere Geräte adressiert und ihre Anzeigen synchronisiert werden. Ein durchdachtes Verdrahtungskonzept ermöglicht eine automatische Node-ID-Adressierung, was beim Einsatz mehrerer Signalleuchten den täglichen Auf- und Abbau erheblich erleichtert.

Die Integration einer CAN-Light erfolgt dabei nach Unternehmensangaben denkbar einfach: So lässt sie sich dank des CANopen-Protokolls rasch einbinden und steuern. Flexible Montagemöglichkeiten ermöglichen es, sie an nahezu jedem Ort zu montieren. So ist neben der Wandmontage auch eine Befestigung mittels Klemmen, Ram-Mount oder Magneten möglich. Dies macht die CAN-Light zu einer vielseitigen Lösung für mobile Anwendungen im Spannungsbereich von 8 bis 32 V.