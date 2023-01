Baustoffhersteller plant Fachforen in Präsenz

Andernach (ABZ). – Nach zwei Jahren in digitaler Form kehrt das KLB-Fachforum ab Ende Februar als Präsenzveranstaltung zurück. Unter dem Motto "Effizienter Wohnungsbau in Zeiten des Wandels" erwarten Architekten, Fachplaner sowie Profis aus Handwerk und Wohnungswirtschaft laut dem Veranstalter Vorträge namhafter Experten. So referiert etwa Matthias Günther (Pestel Institut, Hannover) über die demografische Entwicklung sowie den damit verbundenen Wohnungsbedarf und -neubau in Zeiten von Klimawandel und Krieg. Das klimagerechte Bauen mit Leichtbeton sowie dessen Chancen und Potentiale werden derweil von Prof. Carl-Alexander Graubner (München) behandelt. Darüber hinaus erfahren die anwesenden Profis von Prof. Detleff Schermer (OTH Regensburg), wie sich großformatige Mauerwerk- und Wandelemente aus Leichtbeton einfach und sicher bemessen lassen. Des Weiteren erläutert Andreas Krechting (KLB Klimaleichtblock) die Potenziale des Wandbaustoffes Leichtbeton anhand aktueller Forschungsergebnisse. Termine sind für den 28. Februar in Aachen, den 1. März in Koblenz sowie den 9. März in Trier angesetzt. Weitere Informationen finden Interessenten unter www.klb-klimaleichtblock.de.

