Baustoffhersteller setzt Webinarreihe fort

Amstetten (ABZ). – Der Baustoffhersteller braun-steine GmbH hat eine Fortsetzung seiner GaLaBau-Web-Seminare angekündigt. Bereits geplant sind Kurse zur "Arbeitsvorbereitung für Betonsteinarbeiten" am 2. März, zum "Anschluss von Flächen, Mauern oder Stufen an Gebäude" am 16. März sowie zum Thema "Die neue ZTV Wegebau" am 30. März. Weitere Informationen finden sich unter www.braun-steine.de.

