Baustoff News

Top Baustoff Nachrichten in der Allgemeinen Bauzeitung

Die Allgemeine Bauzeitung berichtet regelmässig über die neuesten Entwicklungen in der Baustoff-Branche. In der Rubrik Abdichtungstechnik wird über die Abdichtung von Bauwerken berichtet, wie z.B. Fugendichtung, Dampfschutz, Bodenbeläge, Bodenabdichtung oder Schallschutz Abdichtung.

Alle Baustoff News zum Thema Bauen mit Holz finden Sie auf der entsprechenden Themenseite. Auf dieser Seite wird über neueste Entwicklungen aus der Holzbranche berichtet, wie Holz Hybridbauweise, innovativen Holzbau Konzepten und nachhaltigen Schallschutz aus Holz.

Der wichtigste Baustoff im Baugewerbe ist natürlich Beton. Auf unserer Beton Themenseite berichten wir über spannende Bauprojekte aus der Welt des Betonbaus. Top Betonbau Projekte, innovative Produktentwicklung und nachhaltige Baustoffproduktion sind die Themen auf unserer Spezialseite Beton.

Die Themenseite Betonfertigteile beschäftigt sich mit der Betonfertigteil Produktion, Bauprojekten in Fertigteil Bauweise und neuen Prozessen im Fertigteilbau.

Alle Nachrichten zum Thema Bodenbeläge

Die neuesten Fachartikel und Nachrichten zum Thema Bodenbeläge können sie auf unserer Themenseite lesen. Dort werden aktulle Branchennews über Bodenbelagsbaustoffe wie Flüssigböden, Bodenbeschichtung, Verbundestrich und Trittschalldämmung präsentiert.

Bauprojekte und Fachartikel aus dem Dachbau beinhalten Themen wie Flachdachbau, Wohnbauprojekte, Dachbauprojekte und Druckfestigkeit in der Dachkonstruktion. Feuchteschutz und den Schutz vor Nässe werden auf der Seite Dachbaustoffe behandelt.

Wie gut ist der Schutz vor Wettereinflüssen? Wie gut dichten die neuesten Dämmplatten? Wie entwickelt sich die Wärmeleitfähigkeit bei den neuesten Werkstoffen? Diese und andere Fragen werden auf der Themenseite Dämmstoffe behandelt.

Top 10 Baustoff News

Interessante Bauprojekte in Kalksandstein Bauweise werden auf unserer Themenseite "Kalksandstein" präsentiert. Kalksandstein ist ein Baustoff, der in vielfältiger Weise in modularer Bauweise oder klassischem Mauerwerksbau Verwendung findet.

Fassadenverkleidungen in Klinker stiften Identität und eine unverwechelbare Fassadenoptik. Wir widmen diesem Fassadenbaustoff eine eigene Themenseite. Klinkerrienmchen eignen sich auch für eine Innenraumgestaltung.

Nachrichten und Baunews über vorgefertigte Wandelemente aus dem Baustoff Leichtbeton werden auf einer eigene Themenseite veröffentlicht. Hochbau mit Leichtbetonsteinen, Hausbau in Leichtbeton-Bauweise und energieeffiziente Leichtbetonsteine sind die Schwerpunkte auf dieser Baustoff Themenseite. Klassischer Mauerwerksbau kann auch mit Leichtbeton-Mauerwerk ausgeführt werden.

Naturstein kann als Fassadenelement oder als Bodenbelag verwendet werden, auf alle Fälle ist Naturstein ein innovativer Baustoff.

Nachhaltiges Bauen mit Porenbeton ist zukunfstfähig und schafft wohngesundes Mauerwerk. Beim Porenbeton ist die Wärmedämmung im Stein integriert, nicht nur deshalb zählt Porenbeton zählt zu den ökologischen Bauastoffen.

Auf der Seite Zement werden alle Baunews und Baunachrichten aus der Branche der Zementhersteller präsentiert. Zementgebundener Mörtel erleichtert die Arbeit und ist ein idealer Baustoff. Beim Mahlgrad des Zementes werden bessere Ergebnisse durch Separate Grinding erreicht. Faserzemente sorgen dauerhaft ansprechende Optik.

Bauprojekte aus Ziegelmauerwerk, Branchennews der Ziegelhersteller und Bauen mit einer Ziegelhülle Sind Thema der Seite Ziegel. Ziegel kann auch als Fassadenziegel oder Ziegelsplit Verwednung finden.

Alle Baustoff Kategorien in der Übersicht