Berlin (ABZ). – In Berlin wurde Mitte November der Industrieverband Lehmbaustoffe gegründet, das teilte der Verband nun mit.

Der erste Vorstand des neu gegründeten Industrieverbands Lehmbaustoffe (v. l.): Maximilian Breidenbach (Claytec Lehmbaustoffe), Lea Hart (Hart Keramik) und Thomas Bader (Lehmorange). Foto: Industrieverband Lehmbaustoffe

Die Gründungsmitglieder Claytec, Hart Keramik und Lehmorange haben sich demnach zum Ziel gesetzt, unter anderem die Interessen der mittelständischen Lehmbaustoffindustrie zu vertreten, technische Weiterentwicklungen von ungebrannten Lehmbaustoffen und deren Herstellung zu fördern und den Prozess von bauaufsichtlichen Verwendungsnachweisen zu begleiten. Zum Vorstandsvorsitzenden wurde Maximilian Breidenbach, Prokurist bei Claytec Lehmbaustoffe, berufen.

High-End-Lehmbaustoffe für den Einsatz im Innenausbau und Massivbau leisten laut Verband einen wichtigen Beitrag zum nachhaltigen, kreislauffähigen Bauen und Wohnen. Regional gewonnen, bestehe das Naturprodukt Lehm aus rein natürlichen Materialien wie Ton und Sand. Es wirke sich positiv auf das Raumklima aus und lasse sich rückstandslos in den Natur- oder Produktkreislauf zurückführen. Der jetzt in Berlin neu gegründete Industrieverband Lehmbaustoffe hat sich nach eigenen Angaben zum Ziel gesetzt, dieses Potenzial weiter zu fördern und in der Bauindustrie zu verankern. Zu den Gründungsmitgliedern zählen die auf Lehmbaustoffe spezialisierten Unternehmen Claytec, Hart Keramik und Lehmorange (Firmengruppe Leipfinger-Bader).

Zweck und Aufgabe des Verbands ist es, die gemeinsamen Interessen der mittelständischen Lehmbaustoffindustrie zu vertreten und konsequent zu fördern sowie die wissenschaftliche Forschung voran zu treiben. Insbesondere sollen dabei künftig die technische Weiterentwicklung verstärkt, die Fortschreibung von DIN-Normen begleitet und bauaufsichtliche Verwendungsnachweise vorangetrieben werden. Der Verband soll in diesem Kontext als Sprachrohr für Unternehmen fungieren, die industriell Lehmbaustoffe herstellen oder industriell hergestellte Lehmbaustoffe unter eigenem Namen vertreiben.