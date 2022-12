Auch Stahlbeton lässt sich nach Aussage von MB Crusher vor Ort recyceln wie hier mit dem MB-G1200. Foto: MB Crusher

Einer von MB Crushers Kunden in den USA, ein großer Betonhersteller, benötigte zum Beispiel eine Lösung für sein zunehmend mehr werdendes Abfallmaterial. Er wusste, dass das Recycling von Beton rentabel sein kann, wollte aber nicht zu viel in neue Maschinen investieren. Er wandte sich an MB Crusher, um eine Lösung zu finden und kaufte schließlich einen Backenbrecherlöffel BF135.8.

Damit begann er mit dem Brechen seines Betonhaufens direkt vor Ort. Dadurch wurde nicht nur verhindert, dass tonnenweise Betonabfälle auf Mülldeponien landeten, sondern das recycelte Material wurde auch zu einer neuen Einnahmequelle. Beim Stahlbeton verdoppelt sich das Problem. Wenn das Recycling von Beton schon schwierig sein kann, so ist es das Recycling von bewehrten Teilen noch aufwändiger. Auch hier hilft die richtige Ausrüstung weiter. So geschehen bei einem von MB Crushers Kunden, der einen Brecherlöffel BF90.3 kaufte. Er verarbeitete den Beton zunächst zusammen mit dem bewehrten Teil und trennte sie dann. Für alles hat er den gleichen Bagger verwendet. Aber was ist mit anderen Baustoffen wie zum Beispiel Ziegelsteinen? Sie sind recycelbar, aber viele vermuten eine längere Verarbeitungszeit.

Nach Aussage von MB Crusher stimmt das aber nicht. Mit der richtigen Ausrüstung sei es möglich diese Aufgaben mühelos zu erledigen. Ein Kunde von MB Crusher kaufte einen Brecherlöffel BF120.4 und verwandelte damit seinen Bagger in ein Recyclingzentrum, indem er seinen Ziegelhaufen direkt vor Ort zerkleinerte. MB Crusher bietet nach eigenen Angaben eine Reihe von Anbaugeräten an, die Unternehmen bei der Wiederverwertung von Bauschutt helfen.