RubberElast ist laut Hersteller schnell und einfach installiert. Foto: B.T. innovation

Für eine schnelle und zuverlässige Verbindung von Fertigteilen und das Abdichten der entstehenden Fugen eignet sich das patentierte System der B.T. innovation GmbH, bestehend aus einem trockenen Verbindungsmittel für Betonfertigteile, dem BT-Spannschloss und dem Fugenband RubberElast, einer Quetschdichtung. Seine Lösungen in diesem Bereich zeigt das Unternehmen auch auf der diesjährigen NordBau.

In unterschiedlichen industriellen Branchen und Anwendungen kommt das System aus BT-Spannschloss undRubberElast zum Einsatz. Das leicht einsetzbare Verbindungssystem wird für robuste und präzise Montagearbeiten und für dauerhafte Verbindungen von Betonfertigteilen verwendet. Mit dem Spannschloss und dem passenden Abdichtband können Fertigteile ohne einen mineralischen Verguss miteinander verbunden werden. Die Montage erfolgt völlig witterungsunabhängig und lässt sich auch bei Minusgraden oder Niederschlag mühelos umsetzen, versichert B.T. innovation. Auf den Baustellen entfallen aufwändige Aushärtezeiten oder Stillstandszeiten, wie beispielsweise durch niedrige Temperaturen. Zudem können die Verbindungen aus BT-Spannschloss und RubberElast sofort vollständig belastet werden.

Das BT-Spannschloss ist in drei Baugrößen – M12, M16 und M20 – jeweils in einer verzinkten und einer Edelstahlausführung erhältlich. Für jede der drei Größen ist ein passender Aussparungskörper verfügbar. Die Standardversion dieses Bauteils besteht aus Polyethylen und besitzt schräge Seiten für ein besseres Ausschalen. Die Aussparungskörper sind besonders robust und vielfach wiederverwendbar. Für eine noch schnellere und zuverlässigere Anwendung können Nutzer die Aussparungskörper mit Magneten ausstatten. Bei der Verwendung von Holzschalungen können die Aussparungskörper in die Schalung hineingeschraubt oder -gebohrt werden. Die Körper können auf Wunsch auch individuell in den Dimensionen oder in der Form angepasst werden und bieten dadurch für jede Verbindung eine maßgeschneiderte Lösung. Das BT-Spannschloss ist demontierbar, wodurch ein Rückbau von bereits errichteten Bauwerken ermöglicht wird. Die Zulassungen der Bauaufsicht (Z-14.4-599 und ETA- 19/0013) bescheinigen die Zuverlässigkeit des Produktes.

Eine konstruktive Fertigteil-Verbindung allein schafft aber noch kein fertiges Gebäude. Mit dem komprimierbaren Abdichtband RubberElast stellt diese Aufgabe auf der Baustelle keine Hürde dar, versichert B.T. innovation. Das bauaufsichtlich geprüfte, selbstklebende Abdichtband wird bauseitig durch einfaches Andrücken am ersten Bauteil befestigt. Bei der Montage der Fertigteile mit den Spannschlössern wird das RubberElast in der sich verengenden Fertigteilfuge breit gequetscht und füllt schließlich die Fuge weitgehend aus. Dadurch wird die Fuge wasserdicht und gasundurchlässig. Die Montageeigenschaften desRubberElast harmonieren dabei mit dem BT-Spannschloss. Entsprechend sei das RubberElast nahezu temperaturunabhängig zu verarbeiten und nach der Montage bereits bis 5 m dicht gegen an der Fuge anstehendes Wasser. Für eine Abdichtung bis 10 m Wasser steht darüber hinaus das MultiElast als Fugenband zur Verfügung. Die langfristige Dichtwirkung der Abdichtungslösung ist dabei von großer Bedeutung. Sowohl gegen wetterbedingte als auch mechanische Abnutzung sind beide Dichtbänder beständig. Das System aus Spannschloss und RubberElast ist in verschiedenen Anwendungsbereichen einsetzbar. Dazu gehören die Montage von Winkelstützen und Schachtelementen im Straßen- und Tiefbau, Bauten im maritimen und Küstenschutzbereich, Decken- und Wandverbindungen im Wohnungs- und Hausbau und die umfangreiche Verbindungspalette von Betonfertigteilen.

Das BT-Spannschloss wurde bereits bei zahlreichen Bauvorhaben erfolgreich verwendet. Ein Vorzeigeprojekt sei der Hotelneubau "Hilton Garden Inn" in London, direkt am Terminal 2 des Flughafens Heathrow. Der Bau besteht aus 15 Etagen mit einer Gesamthöhe von47,6 m Höhe. Die hohen Anforderungen an dieses Projekt lagen vor allem in der prekären Lage im geschützten Sicherheitsbereich des Flughafens sowie in einer sehr kurzen Bauzeit von gerade einmal 30 Wochen für die Montage der Betonfertigteile. Bei der Umsetzung der schnellen und zuverlässigen Montage der Bauelemente entschied sich das beauftragte Bauunternehmen für das BT-Spannschloss. An jedem Außenwandelement wurden vier BT-Spannschlösser des Typs M20 verwendet. Dadurch war eine Abstützung der Außenwände nicht mehr erforderlich und diese waren sofort nach der Positionierung gesichert. Auch im Hochwasserschutz kommt das Spannschloss zum Tragen. Spätestens seit den Hochwasserkatastrophen der vergangenen 20 Jahre hat die Notwendigkeit von entsprechenden Schutzmaßnahmen einen neuen Stellenwert erhalten. In der Regel fallen dabei viel Planungs- und Bauzeiten, Ressourcen und Kosten an. Eine effektive Methode für die Errichtung von Schutzwänden bieten Winkelstützen aus Stahlbeton, verbunden durch das BT-Spannschloss.

Dabei werden die Winkelstützen auf einen geeigneten und vorbereiteten Untergrund aufgesetzt. Bei ungünstigen Bodenverhältnissen kann eine zusätzliche, tiefere Verankerung die Lösung sein. Auf die Seitenkanten der Betonelemente wird das Abdichtungsband RubberElast aufgebracht. Es lässt sich leicht anbringen und dichtet durch den Anpressdruck die Fuge wasserdicht ab. Dazu werden die BT-Spannschlösser angezogen und das Abdichtungsband gequetscht, bis die notwendige Fugenbreite erreicht ist. Ab diesem Moment ist die Fuge wasserdicht und das System kann sofort belastet werden.

Gerade wenn im Hochwasserfall kurzfristig Schutzwände errichtet werden müssen, ist das Spannschloss ein Garant für eine zeitnahe, einfache und zuverlässige Umsetzung. Diese Lösung wurde im Jahr 2014 an zwei Projekten im Seebad Heiligenhafen in Schleswig-Holstein umgesetzt. Auch im ökologischen Sektor hat das Spannschloss seinen Platz gefunden. In Jemgum (Ostfriesland) wurde die Inbetriebnahme einer Biogasanlage über 75 kW umgesetzt. Bei diesem Projekt kam das Spannschloss zur Verbindung der Fertigteile zum Einsatz. Dies ermöglichte einen schnellen Aufbau bei einer kurzen Montagezeit von lediglich 20 Minuten pro Element. Ein weiteres Beispiel für den Einsatz der Spannschloss-RubberElast-Kombination ist der Neubau eines Rohrschachts in Zielitz (Sachsen-Anhalt). Hier kam das System im Zuge einer geplanten Erweiterung der Abraumhalde zum Einsatz. Unabhängig von der Wettersituation können Betonfertigteile mithilfe des Spannschlosses in Sekunden miteinander verbunden und währenddessen sofort mit RubberElast abgedichtet werden. Interessierte finden B.T. innovation auf der NordBau in Halle 3, Stand 3110.