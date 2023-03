Die Landschaftsplaner von sLandArt schufen für das Ensemble ein Umfeld in Form von repräsentativen und einladenden Außenanlagen. Das Team um Landschaftsarchitekt Stefan Leiste stellte die vorhandenen großen Platanen in den Mittelpunkt seines Entwurfs eines begrünten Vorplatzes mit einer hohen Aufenthaltsqualität. Foto: Godelmann

Hauptakteure der Platzgestaltung durch das Planungsbüro sLandArt Landschaftsarchitektur sind Betonsteine von Godeklmann: Die verwendeten Pflastersteine der Bezeichnung GDM.SCADA stone wurden farblich an die Fassade des Gebäudes angepasst.

Alt und Neu zusammengeführt

In Chemnitz charakterisiert der Architekturkomplex Stadthalle und Hotelhochhaus seit den 1960er Jahren das Stadtbild. Kreativer Kopf der funktionalen Synthese aus Kulturzentrum und Hotel war Chefarchitekt Rudolf Weißer. Im Rahmen des umfangreichen Umbaus und der Erweiterung um das Tagungszentrum Carlowitz Congresscenter wurde nun in vielen Bereichen das Alte mit dem Neuen im Sinne eines nachhaltigen Bauens zusammengeführt. Unter Leitung von Architekt Peter Koch, der bereits beim Bau der Stadthalle beteiligt war, wurden einige Räumlichkeiten des Baus umgenutzt und in Teilbereichen um Foyers erweitert.

Die Landschaftsplaner von sLandArt schufen für das Ensemble ein Umfeld in Form von repräsentativen und einladenden Außenanlagen. Das Team um Landschaftsarchitekt Stefan Leiste stellte die vorhandenen großen Platanen in den Mittelpunkt seines Entwurfs eines begrünten Vorplatzes mit einer hohen Aufenthaltsqualität.

Für die Befestigungen und Wege kamen ausschließlich hochwertige Materialen zum Einsatz heißt es in einem Statement der Verantwortlichen. Die gesamte Ausstattung des Platzes und der Terrasse wurde, wie der befahrbare Bodenbelag, extra für diesen Ort entworfen.

Auf Maß gefertigt

Für die ergänzende Begrünung am Carlowitz Congresscenter ließen die Freiraumplaner unter den vorhandenen Bäumen Hochbeete in einer an die Grundform des Stadthallenkomplexes angelehnte Gestaltung setzen, die den Bereich im Übergang zum öffentlichen Straßenraum gliedern und Sitzmöglichkeiten bieten.

Jede Einfassung dieser Hochbeete fertigte Godelmann in seiner Betonmanufaktur auf Maß – aus hochdichtem SV-Beton in Visia-Hellgrau.