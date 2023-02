Livno/Bosnien (dpa). – Mit derFertigstellung der ersten Windkraftan-lage mit 136-Meter-Rotorblättern hat der XCC2000, Chinas größter exportierter Windkraftanlagenkran mit Teleskopausleger, seinen ersten Kraneinsatz in Europa erfolgreich abgeschlossen, teilt der Hersteller XCMG mit.

Die Windkraftanlage ist Teil des Windparkprojekts Ivovik in Livno in Bosnien und Herzegowina. Der XCC2000 ist ein Produkt des chinesischen Unternehmens XCMG Hoisting Machinery.



Im Rahmen der Konstruktionsphase dieses Windkraftprojekts sollen mit dem XCC2000 zwanzig in China hergestellte Windturbinen mit einer installierten Gesamtkapazität von 84 Megawatt errichtet werden. Dies ist das größte Projekt zur Erzeugung erneuerbarer Energien in Bosnien, teilte XCMG mit. Es sei auch das größte Energieprojekt, das je von einem chinesischen Unternehmen in dieser Region finanziert und errichtet worden sei. Die Anlage wird im Rahmen der Initiative "Neue Seidenstraße" erstellt.

Die Baustelle des Windkraftprojekts Ivovik befindet sich etwas mehr als 1500 Meter über dem Meeresspiegel, der Großteil der Bauarbeiten finde mitten im bosnischen Winter statt, einer Zeit, die für ihre heftigen Stürme und das unberechenbare Wetter bekannt sei.

Der XCC2000 ist laut Hersteller ein wichtiges Gerät bei der Errichtung des Windkraftprojekts und zeichne sich durch seine hervorragende Hub- und Umschlagsleistung aus.

Mit einer maximalen Hauptauslegerlänge von 81,4 Metern und einer maximalen Windanlagenauslegerlänge von 80 Metern ist der XCC2000 laut Herstellerangaben einer der höchstentwickelten und technologisch fortschrittlichsten 1000-Tonnen-Megakrane von XCMG. Er kann Lasten bis zu einer Höhe von 150 Metern heben.

Die ausgezeichnete Mobilität des Krans ermögliche seine einfache Umsetzung auf der gesamten Baustelle. Zur Gewährleistung eines pünktlichen Projektabschlusses wurde von XCMG ein professionelles Serviceteam zusammengestellt, das einen wissenschaftlich fundierten, systematischen Hubbetriebsplan entwickelte, bei dem der XCC2000 als Hauptkran und zwei geländegängige Krane des Typs XCA130_E als Hilfskrane eingesetzt werden. Die Maschine von XCMG bewährte sich demnach in Sturm, Frost, Schnee und Regen, bei starken Minusgraden und unter anderen widrigen Wetterbedingungen.