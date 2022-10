Weil am Rhein (ABZ). – Conductix-Wampfler präsentiert sein Leistungsspektrum auf der bauma 2022 in Halle C4, Stand 331. Ein Schwerpunkt des Messeauftritts liegt auf angetriebenen Leitungs- und Schlauchtrommeln.

Conductix-Wampfler Motorleitungstrommel im Einsatz an einer Tunnelbohrmaschine. Foto: Conductix-Wampfler

So wird einer der nach eigenem Bekunden weltweit führenden Hersteller von Systemen für die Energie- und Datenübertragung zu beweglichen Verbrauchern unter anderem die neue Generation breitwickelnder Motorleitungstrommeln "Argo" sowie die kompakte Baureihe "CWR" mit hydraulischem Antrieb für Underground Mining Equipment vorstellen. Monospiralig wickelnde oder breitwickelnde Motorleitungstrommeln für Hauptversorgungs- und Datenübertragungsleitungen oder Versorgungsschläuche für Lagerplatzmaschinen können auch in rauesten Umgebungen große Distanzen überwinden. Conductix-Wampfler bietet sie nach eigenen Angaben mit Magnetkupplungen oder frequenzgeregelten Antrieben mit speziellen Schleifringkörpern und LWL-Drehübertragern für eine unterbrechungsfreie Energie- und Datenübertragung an.

Hochleistungsfähige, sichere und einfach zu wartende Energiezuführungen sind Basis für rund um die Uhr laufende Schüttgutanlagen. Langlebige und zuverlässige Systeme zur Energie- und Datenübertragung von Conductix-Wampfler versorgen laut Hersteller Förderbänder mit Abwurfwagen, Schiffsbe- und -entlader, Radialausleger und Krane sowie Verarbeitungsmaschinen wie Zerkleinerungs- und Abrichtmaschinen. Viele Verbraucher müssen staubigen Umgebungen, korrosiven Materialien standhalten und für explosionsgefährdete Einsatzbereiche zugelassen sein. Häufig müssen die Systeme zur Energie- und Datenübertragung hohen Vibrationen und Beschleunigungskräften (G-Kräften) standhalten.

Für batteriebetriebene Maschinen wie beispielsweise Verschiebewagen unter Tage sind passende Energiespeicher und flexible Ladesysteme vonnöten. Conductix-Wampfler wird dafür Batteriemodule für Großmaschinen zeigen. Auch Lösungen wie die Funkfernsteuerungen "Jay Safety Radio Remote Controls", insbesondere in der ATEX Ausführung zur Anwendung in explosionsgefährdeten Bereichen, sowie Datenübertragungslösungen über Lichtwellenleiter und Batteriemodule für Energiespeichersysteme für Großmaschinen werden auf der bauma vorgestellt.