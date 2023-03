Würzburg (ABZ). – Der Bundesverband Gerüstbau hat unlängst sein Technik-Seminar mit dem Schwerpunkt Arbeitssicherheit abgehalten. Dem Veranstalter zufolge kamen rund 200 Teilnehmer im Maritim-Hotel in Würzburg zusammen, circa 80 weitere wohnten der Veranstaltung von den heimischen Bildschirmen aus bei.

Mit der Themenauswahl traf der Verband laut eigener Aussage ins Schwarze. Vorträge, eine Diskussionsrunde und Nachfragen aus dem Publikum hätten klar gemacht: Die Arbeitssicherheit lässt niemanden kalt im Gerüstbau. Im Gegenteil: Ob Gerüstbauer oder Hersteller, Fachplaner oder Aufsichtsperson, das sichere Gerüst sei allen Beteiligten ein zentrales Anliegen.

So vielfältig wie die Thematik selbst war auch das Seminar. Nach einem historischen Abriss zur Entwicklung des Arbeitsschutzes im Laufe der langen Geschichte des Gerüstbaus ging es mit dem Vortrag eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators (SiGeKo) hinein in die Praxis auf der Baustelle und die Tücken der getrennten Verantwortlichkeiten. Im weiteren Verlauf berichteten dann Gerüstbauer sowie Vertreter des Arbeitsschutzes der BG Bau von ihrem Umgang mit dem Thema. Ein letzter Vortrag rückte schließlich den Gerüstnutzer ins Blickfeld der besonderen Problematik auf den Baustellen.

Neben den Einzelreferaten gab es zudem noch eine Podiumsdiskussion: Vertreter von sechs Herstellerfirmen diskutierten unter der Leitung von Moderator Frank Schimmer die Frage, wie Hersteller von Gerüstsystemen eine sichere Anwendung des Produktes seitens ihrer Kunden unterstützen können. Dabei zeigte sich, dass sich die Hersteller längst nicht mehr nur als Materiallieferanten sehen, betont der Verband. Sie verstünden sich vielmehr als Dienstleistungspartner, die ihren Kunden durch Schulungen oder verschiedene Servicepakete zum Thema Arbeitsschutz, Tragwerksplanung und mehr bei Bedarf unter die Arme greifen können.

Eines wurde laut dem Veranstalter im Laufe des Seminars immer klarer: Arbeitssicherheit ist ein wichtiges Anliegen. Aufgrund der gestiegenen Ansprüche in der öffentlichen Wahrnehmung und der sich zuletzt immer mehr verschärfenden rechtlichen Bestimmungen, stellt es viele Betriebe aber auch vor große Herausforderungen. Und ein Ende dieser Entwicklung ist derzeit nicht abzusehen, im Gegenteil.

Sich dieser Herausforderung zu stellen, verlangt sorgsame Planung, aber auch betriebliche Grundstrukturen, eben die im Seminartitel genannte "Technische Arbeitsvorbereitung". Vor allem aber müssen sich alle Beteiligten – Hersteller, Gerüstbauer und BG Bau – als ein großes Team verstehen, um in gemeinsamer Anstrengung das Thema Arbeitssicherheit umzusetzen und voranzubringen.

"Ich freue mich, dass wir die für unser Gewerk so wichtige Thematik in unserem Seminar so umfassend beleuchten konnten", betont Holger Budroweit, Vizepräsident des Bundesverbandes Gerüstbau/Bereich Technik. "Der große Zuspruch und die angeregten Diskussionen – auch außerhalb des Konferenzsaals – zeigen mir, dass unseren Mitgliedern und Gästen die Bedeutung der Thematik bewusst ist und dass sie gewillt sind, sich hier mehr einzubringen."