Mit dem neuen Anbau-Verdichter wird der Graben zügig geschlossen. Foto: Dieter Göllner

Der Baggerarm hebt und senkt sich im schnellen Rhythmus. Ohne die Kabine zu verlassen, wechselt der Bediener auf Knopfdruck den Löffel gegen einen bereitgestellten Anbauverdichter und arbeitet zügig weiter. Schließlich wollen die Anlieger ihr Grundstück schnellstmöglich wieder betreten und befahren können.



Im Mittelpunkt dieser Baustellen-Szene steht das Hitachi-Modell ZX85USB-6 mit Verstellausleger, den Reuscher seit Kurzem für Erdbaumaßnahmen einsetzt. Der vom Systempartner Kiesel erworbene Kompaktbagger ist der kleinste aus einer jüngst getätigten Investition in eine umfangreiche Range von Hitachi-Maschinen. Geschäftsführer Hans-Joachim Reuscher hat den Kompaktbagger ZX85 in der USB-Variante (Ultra Swing Boom) mit Verstellausleger (VA) und Pads-Kettenausrüstung gewählt, um ihn zusätzlich zu den neuen, schweren Hitachi-Baggern auf unterschiedlichen umweltsensiblen Baustellen flexibel einsetzen zu können.

Jens Lange vom Vertrieb Kiesel West blickt bereits auf eine längere Partnerschaft mit dem Tiefbauspezialisten Reuscher zurück. Auch wenn der Kunde in seinem Maschinenpark schon seit Jahren über schwere Bagger verfügt und auch seit Kurzem bei Kiesel mehrere neue "Große" erworben hat, überzeugte ihn dieser Kompaktbagger mit Planierschild laut eigener Aussage durch seine Ausrüstung, Wirtschaftlichkeit und Flexibilität. Im Rahmen des groß angelegten Sanierungsprojektes in der Gemeinde Beselich-Obertiefenbach wurden unter anderem neue Kanal- und Wasserleitungen, einschließlich der Hausanschlüsse, verlegt.

Wie Karl-Heinz Schoch, langjähriger Polier bei der Firma Reuscher, verriet, konnte der Kompaktbagger des Typs ZX85 der Serie 6 gerade bei diesen Aufgaben seine Vorteile ausspielen: Kompakte Abmessungen, hohe Leistung, niedriger Kraftstoffverbrauch, große Beweglichkeit und Stabilität. Wichtig sei hier auch – so der Polier – dass der Bagger deutlich leiser sei als andere Acht-Tonner und sich durch geringere Vibrationen auf den Boden auszeichne. Letzteres spiele bei der in Obertiefenbach vorhandenen älteren Bausubstanz eine große Rolle. Baggerfahrer Friedrich Walder betont, dass er am Kurzheckbagger der Art ZX85USB-6 den kleinen Schwenkradius besonders schätzt, da der ihm ein Plus an Sicherheit und Komfort bringt. Hinzu kommt, dass er mithilfe des vollhydraulischen Schnellwechselsystems von Oilquick die Anbaugeräte nach Bedarf zügig austauschen kann.

Durch die kompakten Abmessungen, das kurze Heck und die auf den Kettenstrang aufgeschraubten Hartgummielemente (Pads) eignet sich diese Maschine nach Herstellerangaben bestens für Baustellen in engen, innerstädtischen Bereichen, im Straßenbau, im Garten- und Landschaftsbau sowie bei Forstarbeiten. Der optional erhältliche Verstellausleger vergrößert zudem noch die Reichweite des Baggers. Als eines der größten Modelle in der Hitachi-Kompaktbagger-Reihe ist die Variante ZX85 mit einem 42,4 kW starken Stufe-V-konformen Motor ausgestattet.

Maschinenführer Walder sieht man an, dass er sich in der geräumigen Kabine wohlfühlt. Er lobt die hydraulisch gelagerte geräuscharme Druckkabine, denn die ergonomisch angeordneten Bedienelemente, die Panoramaverglasung sowie die Ablage- und Staufächer schaffen ihm zufolge eine angenehme Arbeitsumgebung.