Peggy Ruchatz (Branchenkoordinatorin in der Hauptabteilung Prävention der BG Bau, v. l.), Johannes Schlenter (Vorstandsvorsitzender des Deutschen Abbruchverbandes), Bernd Pagel (Mitarbeiter im Referat Tiefbau der Hauptabteilung Prävention der BG Bau) und Andreas Pocha (Geschäftsführer des Deutschen Abbruchverbandes), präsentieren die unterzeichnete "Charta für Sicherheit auf dem Bau" sowie das Bekenntnis "Gemeinsam sicher". Foto: BG Bau

Initiiert wurde die Charta von der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG Bau), um sichere und gesunde Arbeitsplätze am Bau zu fördern. Mit der Unterzeichnung setzt der Verband im Namen seiner Mitgliedsunternehmen ein starkes Signal für den Arbeitsschutz in der Branche.

Stellvertretend für den Deutschen Abbruchverband unterzeichnete Geschäftsführer Andreas Pocha die Charta. "Abbrucharbeiten sind eine anspruchsvolle Tätigkeit, bei der der Arbeitsschutz nicht zu kurz kommen darf. Deswegen war der Beitritt zur Charta für Sicherheit auf dem Bau für uns selbstverständlich", so Pocha. Die Charta wurde im Jahr 2017 von der BG Bau im Rahmen des Präventionsprogramms "BAU AUF SICHERHEIT. BAU AUF DICH." initiiert. Sie soll dazu beitragen, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz im Bewusstsein aller Akteure am Bau zu verankern. Die Unterzeichnenden der Charta setzen sich eigenen Angaben nach dafür ein, dass auf den Baustellen ihrer Mitglieder Arbeitsschutzstandards eingehalten, Beschäftigte geschützt und Unfallrisiken vermieden werden.

"Mit der 'Charta für Sicherheit auf dem Bau' bindet die BG Bau die Sozialpartner der Bauwirtschaft in den Arbeitsschutz mit ein. Ihre Unterzeichnung stellt ein Bekenntnis dar, mit dem sich die Sozialpartner für ein Umfeld einsetzen, das sicherheitsgerechtes Handeln fördert und fordert. Am Ende jedes Arbeitstages ist es wichtig, dass alle Beschäftigten gesund zu ihren Familien nach Hause kommen", so Michael Kirsch, Hauptgeschäftsführer der BG Bau.

Zugleich unterzeichnete der Vorstandsvorsitzende Johannes Schlenter stellvertretend für die Belegschaft seines eigenen Abbruchunternehmens sowie aller anderen Fachverbandsmitglieder das Bekenntnis "Gemeinsam sicher". Damit geben sich Unternehmensleitung und Beschäftigte gegenseitig das Versprechen, die lebenswichtigen Regeln für Abbrucharbeiten anzuwenden und bei schweren Sicherheitsmängeln "Stopp" zu sagen, so die BG Bau.

Zu den bisherigen Unterzeichnenden der Charta gehören unter anderem der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB), der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB), die Bundesvereinigung Mittelständischer Bauunternehmen (BVMB) und die BG Bau.