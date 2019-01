Bruckberg (ABZ). – Intelligente Torsysteme für Smart Industry-Prozesse präsentiert die Efflex Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG auf der wichtigsten Messe der Baubranche, der Bau in München. Der – nach eigenen Angaben – Weltmarktführer im Bereich der Schnelllauftore für industrielle Anwendungen ist dafür bekannt, die Produktentwicklung stetig voran zu treiben. Dabei bilden die Themen, digitale Gebäudeplanung, die Inhalte von Industrie 4.0 sowie von Logistik 4.0 die zentralen Themen in der Entstehung innovativer Torsysteme. Durch den Einbau von Efaflex-Produkten verzeichneten Kunden auf fünf Kontinenten eine erhebliche Einsparung von Energiekosten. Durch ihre schnellen Öffnungs- und Schließgeschwindigkeiten halten die Tore laut Hersteller nicht nur den Luftaustausch in Grenzen: Sie ließen sich auch sehr gut in Vorgänge der Industrieautomation integrieren und böten spezifische Lösungen für alle Prozesse, bei denen Schnelligkeit und Präzision in der Taktung der Abläufe sowie eine hohe Lebensdauer und Robustheit der Betriebsausrüstung gefragt sind.

Neben zuverlässiger Technik sowie bester Ausrüstung für klimaneutrales Bauen sei auch das Design der Tore von Eefaflex weltweit gefragt. In einem Bauzeitalter, in dem die Corporate Identity von Unternehmen auch im äußeren Erscheinungsbild der Firmengebäude zum Ausdruck gebracht wird, lassen sich laut Unternehmen diese Produkte aufgrund nahezu endloser Farbvarianten harmonisch in jede Fassade integrieren.

Bedingt durch ihre technischen Eigenschaften sind die Tore auch überall dort gefragt, wo hohe Lärmschutzauflagen erfüllt werden müssen oder erhebliche Sicherheitsstandards gefordert sind. Die Efaflex Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG präsentiert ihre Produkte vom 14.01. – 19.01.2019 auf der Bau in München in Halle B3 am Stand 502.