Hückeswagen (ABZ). – Wie nie zuvor steht das Thema Energie sparen im Fokus der deutschen Bauindustrie. Durch Inflation und Ukraine-Konflikt getriebene Anstiege der Energiepreise und die verschärften Anforderungen an die Energieeffizienz von Leuchten durch die EU rücken das Thema Beleuchtung für viele Bauunternehmen verstärkt in den Fokus – das teilt die Setolite Lichttechnik GmbH aus Hückeswagen mit.

Leuchten der ALDEBARAN-CRANEMASTER-Serie sind speziell für die Montage an Turmdrehkranen und zur Ausleuchtung von Großbaustellen entwickelt. Foto: Seto Lichttechnik

Moderne Hochleistungs-Strahler auf LED-Basis sorgen nicht mehr nur für einen geringeren Energiebedarf. Sie ermöglichen gleichzeitig auch eine deutlich verbesserte Helligkeit gegenüber konventioneller Technik. Dies erhöht die Sicherheit auf Baustellen. Eine höhere Lebensdauer steht zudem für gesteigerte Nachhaltigkeit. Dies kommt besonders großen Kranstrahlern zugute, die mit moderner Technik nun völlig wartungsfrei für viele Jahre am Kran leuchten, heißt es seitens des Unternehmens.

Setolite hat mit der ALDEBARAN CRANEMASTER- und SETO-CRANESTAR-Serie laut eigener Aussage besonders effiziente Leuchten am Markt platziert. Diese punkten durch reale Energieeffizienz von bis zu 170 Lumen pro Watt und befinden sich damit in Sphären von bis zu 200.000 realen Lumen. Dies entspricht einer nominalen Steigerung der Lichtleistung von gut 50 %, während der Energiebedarf zu einer vergleichbaren Natriumdampflampe nahezu halbiert werden kann. Darüber hinaus sind alle Leuchten der CRANEMASTER- und CRANESTAR-Serie modular aufgebaut. Das bedeutet faktisch maximale Ausfallsicherheit. Sollte einmal eine der Komponenten ausfallen, leuchtet der Rest des Scheinwerfers trotzdem weiter. Zudem ermöglicht die Modularität und die gute Ersatzteil-Verfügbarkeit eine auf Jahre gesicherte Reparaturfähigkeit, was bei vielen Vergleichsprodukten ein großes Problem darstellt.

CRANEMASTER- und CRANESTAR-Strahler können auf eine mehrjährige Erprobung im Bauumfeld zurückblicken und verfügen zudem über viele baustellentaugliche Optimierungen wie einen über Zahnrastscheiben exakt einstellbaren Bügel, einen für den Einsatz am Kran optimierten Lichtkegel und eine robuste Gehäuse-Konstruktion für einen sicheren Transport.