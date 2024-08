Die Hauser Landtechnik hat immer eine Auswahl GIANT-Maschinen vor Ort. Foto: Tobroco Giant

Christian Hauser ist wie Harald Libizeller Geschäftsführer des seit mehr als 60 Jahren bestehenden Tiroler Landtechnikhandel Hauser Ges.m.b.H & Co. KG. Mit ihrem Team aus rund 20 Mitarbeitern betreiben sie zwei Niederlassungen in Vomp und Hopfgarten. Bei Hauser bekommen die Kunden aus der Landwirtschaft und von Lohnunternehmen, aber auch aus Bau, Kommunalbetrieben, Industrie und Gewerbe alles, was sie für die Ausübung der täglichen Arbeit benötigen: Maschinen und Anbaugeräte, Werkzeuge und Zubehör und vor allem gute Beratung, guten Service und kompetente technische Unterstützung.

Hauser erklärt den Grundsatz seines unternehmerischen Handelns: "Uns ist es am wichtigsten, nachhaltig zu arbeiten und immer langfristige und vertrauensvolle Beziehungen mit unseren Kunden zu pflegen. Wir wollen, dass das, was wir unseren Kunden versprochen haben, auch immer genauso umgesetzt wird. Meiner Meinung nach setzt die wichtigste Arbeit nach dem eigentlichen Verkauf der Maschine an." Christian Hauser meint dabei eine gute Nachbetreuung, immer für die Kunden ansprechbar zu sein und verlässlichem Service über Jahre hinweg zu bieten. Auch in Garantiefällen setzt man sich für seine Kunden ein und findet einen Kompromiss mit dem Lieferanten.

Zu Tobroco-Giant hat man bei Hauser vor einigen Jahren gewechselt, nachdem zuvor Hoflader einer anderen Marke vertrieben worden waren. Mit dem niederländischen Hersteller habe man gute Erfahrungen gemacht und so den Wechsel nie bereut. Die Zusammenarbeit mit der Zentrale und deren Serviceabteilung funktioniere gut.

Christian Hauser koordiniert den Einkauf in Sachen GIANT für die Händlergemeinschaft Tirol-Vorarlberg, zu der fünf weitere Händler-Kollegen gehören. Die Betreuung der Regionen wird immer nah beim Kunden vom jeweils für das Gebiet zuständigen Händler übernommen. Auf diese Weise konnten durch diese Händlergemeinschaft 65 GIANT-Maschinen in Tirol und Vorarlberg in nur 2,5 Jahren verkauft werden, ein Erfolg, der sicher auf dem Vertrauensverhältnis und diesem Vertriebskonzept beruht. Ein zufriedener Kunde von Hauser ist Hannes Laiminger aus Hopfgarten, der Inhaber eines vor zehn Jahren gegründeten Gartenbauunternehmens mit 15 Mitarbeitern ist.

Abtransport von Schnittgut durch den Giant mit der Pelikanschaufel. Foto: Tobroco Giant

Laiminger bietet seinen Kunden im privaten und gewerblichen Bereich die komplette Gestaltung von Außenanlagen von der Beratung über die Umsetzung bis hin zur Pflege an. Im Dienstleistungsportfolio enthalten sind unter anderem die Anlage von Beeten und Grünflächen und der Bau von Teichen, Holzstegen oder Holzeinfassungen oder Pflasterarbeiten. Mit dem G2300 HD X-TRA hat das Unternehmen im letzten Jahr den Radlader einer anderen Marke ersetzt, da dessen Hubleistung bei der täglichen Arbeit häufig nicht ausreichte. Der GIANT hebt bis zu 1200 kg, was sehr wichtig ist, wenn man die Mitarbeiter von beschwerlichen Arbeiten wie dem manuellen Transport schwerer Lasten entlasten möchte; der GIANT transportiert beispielsweise ganze Steinpaletten vom Lkw zur Pflasterfläche.

Neben der im Vergleich zum Eigengewicht großen Hubkraft waren die kompakten Abmessungen und die schmale Spur wichtige Gründe zur Beschaffung des G1200 in der HD X-TRA-Verion. Hannes Laiminger sagt: "Mit dieser Maschine ist man top flexibel, sie ist schnell auf einen kleinen Baggeranhänger zu verladen und zur Baustelle gebracht. Dort kann sie helfen, die oft langen Wege vom Lkw zur Baustelle zu überbrücken und kommt dank ihrer kompakten Abmessungen auch überall durch. Mit ihrer robusten Qualität und der Hubkraft sind wir sehr zufrieden."

Auf den Baustellen transportiert der GIANT Kompost oder Schnittgut ab, bringt Bau- oder Verfüllmaterialien heran, sodass sich die Mitarbeiter auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können. Der G2300 be- und entlädt Lkw und sorgt daneben auch für Sauberkeit auf Baustellen und auf dem heimischen Betriebshof. Für alle diese Arbeiten werden verschiedene Anbaugeräte wie Schaufel, Palettengabel, Pelikanschaufel und Kehrmaschine eingesetzt, die nach der Anpassung der Aufnahme von der Vorgängermaschine übernommen werden konnten.

Auch in dieser Hinsicht war Hannes Laiminger sehr begeistert durch die Betreuung durch Christian Hauser: "Ich habe die Maschine bekommen, da passte die Platzierung der Aufnahme nicht ganz zu meinen Geräten. Bei Hauser wurde das so angepasst, wie wir das besprochen haben, nun ist die Aufnahme für die Anbaugeräte ganz nahe am Knickpunkt. Alles funktioniert wunderbar und der GIANT kann nochmals gut 100 Kilogramm mehr heben." Das sei der Grund, warum er und auch andere Kunden von Hauser überzeugt seien – bei Landtechnik Hauser sei man erst zufrieden, wenn der Kunde zufrieden sei, weil alles so funktioniert wie besprochen.