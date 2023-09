Neuss (ABZ). – Die A+A in Düsseldorf (24. bis 27. Oktober 2023) ist die Weltleitmesse für persönlichen Schutz, betriebliche Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Auf der Messe präsentiert 3M eine Reihe von Sicherheitslösungen für Arbeitende in zahlreichen Branchen, darunter Bau, Metallverarbeitung, Chemie und Pharma.

Das neue 3M PELTOR Professional In-Ear Communication Headset PIC-100 bietet einen bedarfsgerechten Anpassungstest. Foto: 3M

Der Multitechnologiekonzern ist in Halle 10, Stand F68 zu finden. 3M präsentiert auf der Messe zahlreiche neue Lösungen für persönliche Schutzausrüstung (PSA) bei der Arbeit in verschiedenen Bereichen. Mit einer kontinuierlichen Produktentwicklung unterstreicht das Unternehmen nach eigenen Angaben sein Engagement für die Verbesserung von Arbeitssicherheit. Durch segmentspezifische Präsentation von Sicherheitslösungen können Arbeiter aus verschiedenen Branchen jeweils die ideale, komplette Produktpalette für ihre Arbeitsumgebung finden. 3M hat eine tiefgehende Anforderungsexpertise in verschiedensten Branchen und bietet eine breite Palette von Lösungen für Arbeitnehmende an. Das Spektrum der 3M PSA reicht von Produkthighlights für die Metallindustrie und das Bauwesen bis hin zu Lösungen für den Umgang mit Gefahrstoffen.

Auf der A+A präsentiert 3M sein neuestes Aufklärungsprogramm, welches Verantwortlichen dabei helfen soll, die Belastung ihrer Mitarbeitenden durch schädliche luftgetragene Partikel am Arbeitsplatz zu reduzieren. Die Kampagne mit dem Titel "What you breathe matters; Choose Wisely" (Was Sie einatmen, zählt; wählen Sie klug) konzentriert sich auf die Relevanz der Auswahl eines qualitativ hochwertigen Atemschutzes.

Ein Kernaspekt der A+A ist in diesem Jahr das Thema Nachhaltigkeit. 3M verfolgt das Ziel, seine Produktion sowie seine Produkte und Lösungen nachhaltiger zu gestalten.

Aus diesem Grund werden die Auswirkungen der Produkte über den gesamten Produktlebenszyklus, von der Verpackung bis zur Entsorgung, kritisch analysiert. Ein weiteres Ziel ist es, Produkte vermehrt in Europa herzustellen, um lange und energieintensive Transportwege zu vermeiden. Auf der A+A können Besucher im Detail sehen, welche Schritte 3M unternimmt, um Arbeitsschutz nachhaltiger zu gestalten.

Auf der A+A wird 3M eine Reihe von neuen, innovativen Sicherheitslösungen vorstellen. Beispielsweise bietet die 3M DBI-SALA XE Serie Höhenarbeitenden mehr Komfort sowie eine Reihe fortschrittlicher Funktionen zur Steigerung der Produktivität. Ebenfalls ausgestellt wird die neue 3M Secure Click Reusable Full Face Mask FF-800 Serie, die nächste Generation der 3M Mehrweg-Atemschutzmasken. Die 3M Secure Click FF-800 verfügt über einen Filteranschluss im Stil eines Sicherheitsgurtes und einen innovativen Dichtungskontrollknopf, der Arbeitenden mit nur einem Klick Sicherheit gibt.

Für Arbeiter, die einen Gehörschutz benötigen, stellt 3M sein neues 3M PELTOR Professional In-Ear Communication Headset PIC 100 für industrielle Anwendungen vor. Es verfügt über eine Technologie zum Abhören von Umgebungsgeräuschen, bietet Gehörschutz mit Bluetooth-Konnektivität und einen innovativen On-Demand-Anpassungstest.

Auf der A+A wird die neue fünfte Generation der 3M Speedglas Schweißschutzmasken präsentiert, die in enger Zusammenarbeit mit Schweißern und Sicherheitsingenieuren entwickelt wurde, um besseren Komfort zu gewährleisten. Dazu gehört der G5-01, ein Schweißerhelm mit Atemschutzmaske für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen. Ebenfalls ausgestellt wird der G5-02, der weltweit erste Schweißerhelm mit gebogenem ADF-Glas für einen maximalen Sichtbereich.

Das 3M DBI-SALA Davit System HC (High Capacity), das für den Einstieg in und die Bergung aus Schächten sowie engen Räumen entwickelt wurde, kann live am 3M Stand auf der A+A erlebt werden. 3M bietet während der Messe interaktive Live-Demonstrationen des Systems in Aktion an. Außerdem werden die zahlreichen vorgenommenen Verbesserungen vorgestellt, um den Anforderungen einer sich ständig verändernden Arbeitsumgebung optimal gerecht zu werden.