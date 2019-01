Nottuln (ABZ). – Klinker so einzigartig wie die architektonische Idee: mit der Customized Production des Nottulner Klinkerwerks kein Problem. Mit seiner individualisierbaren Produktion richtet sich der Klinker-Experte an den Anforderungen und Wünschen seiner Kunden aus. Ob rau, extrem schmal oder lebendig gemischt: Die zahlreichen Formate, Farben und Strukturen bieten Raum für eigene Gestaltungsideen, die jeder Kunde in den Entwurfs- und Produktionsprozess einfließen lassen kann. Heraus kommen maßgeschneiderte, dem Architekturentwurf entsprechend angepasste Sortierungen. Das Thema Produktindividualisierung präsentiert Hagemeister auf der Bau 2019 aus verschiedenen Blickwinkeln – Service, Verarbeitung, Ökologie und Forschung. Vom 14. bis zum 19. Januar 2019 können Interessierte sich selbst von dem Facettenreichtum des Hagemeister Klinkers überzeugen.

Mit großflächigen Mustertafeln wird die Anwendung der Fassaden- und Pflasterklinker auf dem 110 m2 großen Stand Nr. 312 in Halle A3 plastisch dargestellt und praktisch erfahrbar. Spannungsreiche Mischsortierungen und Klinker in neuen Farben, Formen und Oberflächenstrukturen transportieren den Charakter traditioneller Klinkerkultur in die zeitgenössische Architektur. Im Nottulner Klinkerwerk können individuelle Sortenmischungen für den eigenen Stil angefertigt werden. Kräftige kontrastreiche Mixsortierungen geben Gebäuden eine einzigartige Optik. So ergibt sich bspw. bei der Objektsortierung „Revierstraße“ mit einem individuell für das Gebäude komponierten Mix aus grau-beigefarbenen, dunkelroten und braunen Tönen mit anthrazitblauen Kohleakzenten ein kontrastreiches Farbspiel mit kantig-authentischem Charme. Die Objektsortierung „Puuur“ basiert auf zwei bestehenden Hagemeister-Sortierungen mit Oberflächenstrukturen, die an klassische Handstrich-Klinker erinnern. Mit der Vorder- und Rückseite verarbeitet, entsteht ein vierfarbiger Mix: Beige, Grau, Gelb und Weiß – jeweils changierend durch die Farbnuancen der individuellen Klinker, aber eher mit fließenden Übergängen.

Eine eigene Textur mixen: Das können Architekten und Interessierte mit dem eigens für Hagemeister entwickelten Onlinetool TextureDesigner. Mit einer Auswahl aus mehr als 70 Sortierungen, 13 Mauerwerksverbänden und 14 Fugenfarben kann der Nutzer sich nicht nur seine persönliche Sammlung zusammenstellen, sondern auch für die ausgewählten Sortierungen ein individuelles Mischverhältnis bestimmen. Als zusätzliches Feature besteht für den User die Option, die Lager- und Stoßfugenbreite selbst zu definieren. So kann etwa durch das Weglassen der Stoßfuge die Horizontalität einer Fassade betont werden. Eine weitere Besonderheit des Visualisierungstools ist die Möglichkeit, die eigens gemixte Textur mit einem Schatten abzubilden. Der entstandene 3-D-Effekt verleiht der Fläche eine starke Plastizität. Danach ist es nur noch ein kleiner Schritt über die Mischstraße zur real verarbeitbaren Sortierung.

Was jedem Standbesucher zudem ins Auge fallen wird, ist eine gemauerte Säule. Das Besondere: Sie wurde nicht von Menschenhand gefertigt, sondern von einem Roboter. Dieser kann eine individuelle Form, basierend auf einem CAD-Entwurf des Architekten, umsetzen und das millimetergenau entsprechend einem exakt berechneten Verlegemuster. Durch die Verwendung architektonischer Gestaltungssoftware in Verbindung mit einem roboterbasierten Verarbeitungsprozess entstehen so hoch spezifische reliefierte Wand- und Fassadenelemente. Ausgehend von klassischen Wandelementen aus Klinkersteinen werden durch das gegenseitige Versetzen und Verdrehen der einzelnen Bausteine völlig neue räumliche Wandstrukturen erzeugt – ohne statische Wertigkeit zu verlieren.

Das Thema Nachhaltigkeit spielt für das Nottulner Klinkerwerk nicht erst seit der Entwicklung des Energieklinkers eine besondere Rolle. Mit der Kreierung eines Sonderformziegels, der als Ersatzhabitat für verschiedene Vogel- und Fledermausarten dient, liefert Hagemeister nun einen Beitrag zum Natur- und Umweltschutz. Mit dem innovativen Ökoklinker können Brut- und Nistmöglichkeiten z. B. bei einer Sanierung erhalten bzw. neue geschaffen werden. Damit gibt der Klinkerexperte jedem Bauherrn und Planer die Gelegenheit, den Artenschutz zu fördern und bei gesetzlichen Verpflichtungen das ideale Ersatzhabitat einzubauen. Der Sonderformziegel kann optisch jeder Hausfassade angepasst werden und fügt sich nahtlos ein.

Eine ganz neue Konstruktionsweise bietet der in Zusammenarbeit mit Professor Peter Böhm und Studenten der Hochschule Trier kreierte Klinker-Pavillon für den Eingang des Nottulner Kinkerwerks. Dafür wurde eine tragfähige dünne Schale aus Ziegel und Textilbeton entwickelt, die nur etwa 7 cm Dicke misst. Von außen als reine Ziegelschale wahrgenommen, bleiben ein Carbontextil sowie Betonmörtel im Inneren verdeckt. Um den Schein einer „einfachen” Ziegelschicht zu bewahren, wurden Spaltklinker von rund 3 cm Materialstärke verwendet, deren Rippenstruktur im Inneren sich als Oberflächenvergrößerung anbietet, um sie möglichst fest mit der Mörtelschicht der Konstruktion zu verbinden. Die Spaltklinker wurden zwecks statischen Berechnungen mit einer Kreuzfuge sowie einem komplexeren Fischgrätmuster verlegt.

Die Neuheiten schaffen Anregungen für den fachlichen Austausch mit den Besuchern vor Ort, auf den sich das Hagemeister-Team freut. Gerne geben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Auskunft zu den Gestaltungsmöglichkeiten und Vorteilen der Produkte.