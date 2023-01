Laut dem Verein folgten rund 30 Planer, Hersteller und Verarbeiter der Einladung des Baugewerbe-Verbands Niedersachsen nach Hannover. Neben Expertenvorträgen unter anderem über technische und wirtschaftliche Vorteile des Einsatzes von Flüssigboden sowie zahlreiche rechtliche Bestimmungen, wurden im Rahmen einer praktischen Vorführung auch verschiedene Flüssigbodenwürfel demonstriert.



Ein weiterer Fachkundelehrgang der BQF ist am 23. März 2023 in Weilheim an der Teck geplant. Detaillierte Informationen hierzu finden sich unter www.bqf-fluessigboden.de.