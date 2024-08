Die Hallendächer der NürnbergMesse werden mit neuen Dachbahnen und PV-Anlagen versehen. Begonnen wurde mit Halle 4A. Foto: NürnbergMesse/Bischof & Broel

Dafür werden die Hallendächer mit einer innovativen, langlebigen und nachhaltigen Kunststoffabdichtungsbahn ausgestattet. Begonnen wurde mit dem Dach der Halle 4A, das mit der Cradle-to-Cradle-zertifizierten Kunststoffabdichtungsbahn Sarnafil AT-18 der Sika Deutschland GmbH abgedichtet wurde.

Die NürnbergMesse ist für Sika keine Unbekannte. Schon seit 35 Jahren werden die Hallen der Messedächer mit Kunststoffabdichtungsbahnen des Stuttgarter Herstellers abgedichtet. Bevor die Dächer nun nach und nach mit Photovoltaik (PV)-Modulen bestückt werden, entschied sich der Bauherr dafür, die bestehenden und noch intakten Sikaplan-Dachbahnen im Rahmen der Arbeiten ebenfalls zu erneuern. Die Schlosser Dachbau GmbH, die bereits seit den 1980er-Jahren mit Sika-Produkten arbeitet und langjähriger Servicepartner der NürnbergMesse ist, empfahl die Kunststoffabdichtungsbahn Sarnafil AT-18 in Fenstergrau.

Sarnafil AT-18 ist eine mehrschichtige, durch Heißluft verschweißbare Hybrid-Kunststoffabdichtungsbahn auf FPO-Basis. Sie zeichnet sich nach Herstellerangaben durch eine hohe mechanische Belastbarkeit aus, ist einfach zu verarbeiten und universell für alle Anwendungen einsetzbar – ob mechanisch befestigt oder mit Auflast. Sika ist demnach weltweit der erste Hersteller, dessen Kunststoffabdichtungsbahn im Sinne der Kreislaufwirtschaft mit der Produktzertifizierung Cradle to Cradle in Silber ausgezeichnet wurde. Zudem kann Sarnafil AT dazu beitragen, DGNB- und LEED-Zertifizierungen in allen Auszeichnungsstufen zu erreichen.

"Der limitierende Faktor bei Sanierungen mit PV-Anlagen ist oft die nicht ausreichend druckfeste Wärmedämmung", erläutert Ewald Heiss, Gebietsleiter Technik und Verkauf Roofing Region Süd bei Sika. "Im Prinzip kann man jede Dachbahn mit PV-Modulen belegen, aber sie sollte eine möglichst hohe Perforationsfestigkeit aufweisen, um vor mechanischen Beschädigungen durch Fremdgewerke und andere Einflüsse zu schützen. Sarnafil AT-18 erreicht hier mit ≥ 1500 mm bei harter und ≥ 2500 mm bei weicher Unterlage extrem hohe Werte und eignet sich deshalb besonders gut."



Bei den vorhandenen RWA und Lüftern wurde die Dachbahn am oberen Abschluss mit einem Verbundblech befestigt, die Abdichtung an der Aufkantung hochgeführt und mit dem Verbundblech thermisch verschweißt. Foto: Sika Deutschland

Die Sanierungsarbeiten begannen auf dem 7500 m² großen Dach der Halle 4A. Dort werden nach Verlegung der Sarnafil AT Bahn über 1600 PV-Module mit einer Leistung von über 600 kWp aufgestellt. Die Baustelleneinrichtung und der gesamte Materialtransport erfolgte in der messefreien Zeit im August 2023, da ab September 2023 der Messebetrieb nach Vorgabe des Bauherrn nicht mehr behindert oder eingeschränkt werden sollte. "Die Bahnen wurden in insgesamt drei Einsätzen mit einem Mobilkran auf das Dach gebracht", erinnert sich Stephan Graf von Schlosser Dachbau. Die Dachabdichtung fand dann von September bis Anfang Dezember 2023 statt. Der bestehende Dachaufbau aus Stahltrapezblech, einer brandlastarmen Dampfsperre und 140 mm Mineralfaserdämmung wurde weiter genutzt. Darauf brachten die Verarbeiter ein Vlies als Trennlage auf, verlegten dann die Sarnafil AT-18 in Fenstergrau lose und befestigten sie mechanisch auf dem darunter liegenden Trapezblech. Insgesamt waren sechs Mann vor Ort.

Die 2 m breiten Bahnen wurden in der Länge mit einem Schweißautomaten und bei Detailausbildungen händisch verschweißt. "Nur im Randbereich haben wir gemäß der Windsogsicherheit 1 Meter breite Bahnen verlegt. Alle Attika- und sonstige Anschlüsse haben wir oben zugeschnitten und befestigt", führt Graf weiter aus.

Auf dem Dach befinden sich insgesamt 98 Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA). Dort wurde die Dachbahn jeweils mit einem Verbundblech befestigt, an der Aufkantung hochgeführt und mit dem Verbundblech thermisch verschweißt. Bei den acht Lüftern, die sich ebenfalls auf dem Dach befinden, wurde gleich vorgegangen. Zudem musste die Sekuranten-Sicherung ab- und wieder anmontiert werden, um die Stützen mit Sarnafil einfassen zu können. "Gerade bei den Detailarbeiten haben wir wieder gemerkt, wie einfach die Sarnafil AT zu verarbeiten ist", hebt Graf die Vorteile der Dachbahn hervor. "Sie ist geschmeidig, von der Beweglichkeit her fast wie eine PVC-Bahn. Von Vorteil war auch das größere Schweißfenster für die sichere Nahtverfügung."

Insgesamt wurden 8000 m² der Kunststoffabdichtungsbahn Sarnafil AT-18 verarbeitet. In einem nächsten Schritt wird die PV-Anlage aufgelegt und in den Rand- und Eckbereichen zusätzlich beschwert. Damit ist das Dach der Halle 4A das erste, das saniert wurde. Auch bei weiteren Sanierungen steht eine Abdichtung mit einer nachhaltigen Dachbahn im Vordergrund. Mit der Dachbahn Sarnafil AT-18 von Sika kommt die NürnbergMesse ihrem Ziel wieder einen Schritt näher, die erste Phase ihrer hybriden Energieversorgung abzuschließen.