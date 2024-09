Waldachtal (ABZ). – fischer Photovoltaik-Clips (PV-Clips) sichern mehrere hundert Solarmodule an der Fassade eines Bestandsgebäudes im Nordschwarzwald. Die im System mit einer Unterkonstruktion und Schiebemutter des Befestigungsexperten eingesetzte Innovation befestigt die Solaranlage absolut zuverlässig an der modernen Gebäudehülle und unterstützt so die zukunftssichere regenerative und umweltschonende Energiegewinnung über Generationen hinweg.