Leistungsstärke im Direktabbau bewiesen

Utrecht/Niederlande (ABZ). – Die Werkzeug-Range von FRD umfasst Hydraulikhämmer aller Gewichtsklassen, Bohrwagen und Abbruchwerkzeuge verschiedenster Art. Mit traditionellem Know-how entwickelte Qualitätsprodukte des japanischen Herstellers für Bohrtechnik und Abbruchwerkzeuge bieten durch die breite Maschinen-Range vielseitigste Einsätze. Wirtschaftlichkeit steht in unserer Zeit auch in Gewinnungsbetrieben an prominenter Stelle. Die selektive Gewinnung im Direktabbau mit Großhydraulikhämmern ist eine Methode, die bereits zahlreiche Betreiber anwenden. In vielen Steinbruchbetrieben erfordern Einschränkungen und Auflagen des Umweltschutzes den Einsatz von großen Hydraulikhämmern als ein alternatives Abbauverfahren. Zudem können damit oft bessere Rohstoffqualitäten erzielt werden, welche höhere Verkaufserlöse einbringen. FRD bietet mit der FXJ Serie für diese Anforderungen eine Range von sieben Modellen für Trägergeräte von 9 bis 75 t Dienstgewicht an.

Das neueste Model, der FXJ 770, mit integriertem ,Multi-and Self Cleaning System' ist das funktionelle Model für den Gewinnungsbetrieb. Es ist die intelligente Antwort darauf, einen Hydraulikhammer in den widrigsten Situationen einsetzen zu können. Das ,FRD Multi-and Self Cleaning System' ermöglicht maximalen Schutz des Schlagwerkes und verlängert die Lebensdauer der Verschleißteile. Der FXJ 770, wie die gesamte Serie, ist damit auch ohne Umbaumaßnahmen ein Universalsystem. Mit einem Dienstgewicht von 4800 kg ist der FXJ770 das leistungsstarke Werkzeug für Trägergeräte zwischen 44 und 75 t Dienstgewicht.

Der neu gestaltete Steuerblock reduziert die Öltemperatur, ein größerer Kolbenspeicher und der höhere Speicherdruck größerer Schlagkolben ergibt 20 bis 30 % mehr Leistung. Ein Anschluss für Zwangsbelüftung sorgt für mehr Sicherheit. Optimierte Schmierkanäle mit integriertem Düsensystem ermöglichen eine optimale Fettverteilung des Buchsensystems und der Meißelhaltekeile. Die neu gestaltete obere Meißelführungsbuchse mit integriertem Prellring gibt optimale Kräfteableitung. Die patentierte 2-Punkt-Staubabdichtung verhindert das Eindringen von Schmutz – und viele Features mehr. FRD präsentiert sich auf der steinexpo am Stand C63.