Im Einklang mit dem Bestand – Alumnat in Dresden: Der Neubau passt sich in Materialwahl, Proportion und Fassadengliederung dem historischen Bestand an. Über eine Brücke aus einer Stahl-Glas-Konstruktion sind beide Baukörper miteinander verbunden.

Dresden/Düsseldorf (ABZ). – Das Thema Bauen im Bestand beinhaltet eine große Bandbreite an unterschiedlichen Herangehensweisen. Im Sinne von werterhaltenden und wertsteigernden Maßnahmen umfasst es Instandsetzungen und Instandhaltungen ebenso wie Modernisierungen, Um- oder Anbauten. Für den Erhalt spricht nicht nur die baukulturelle Bedeutung und die lokale Identität, sondern auch die Weiternutzung der vorhandenen Infrastruktur.

Zwei ganz unterschiedliche Beispiele von möglichen Erweiterungen sind das Alumnat in Dresden und der Arcadia Park in Düsseldorf. Ihr gemeinsamer Nenner ist eine Keramikfassade in hellen Terrakottatönen von Moeding. Die positiven Eigenschaften des Ziegelmaterials, sowie die Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit einer Keramikfassade ergeben laut Herstellerangaben zahlreiche Vorteile. Eine entscheidende Rolle spiele auch die Vielfalt an gestalterischen Möglichkeiten, um Form und Funktion des Neubaus in Einklang mit dem Bestand zu bringen.



Wie elegant sich eine hinterlüftete Keramikfassade von Moeding in eine gewachsene Baulandschaft aus umliegenden Gründerzeitvillen integrieren lässt, zeige das Alumnat – ein mit der Lehranstalt verbundenes Schülerwohnheim auf dem Campus des Evangelischen Kreuzgymnasiums in Dresden-Striesen. Vor mehr als 600 Jahren gegründet, zählt der hier beheimatete Kreuzchor zu den ältesten Knabenchören Deutschlands und sogar Europas. Bisher wohnten nur 90 der etwa 130 Schüler im Altbau.

Um zukünftig alle Kruzianer auf dem Campus unterbringen zu können, erweiterte das Architekturbüro Meyer-Bassin und Partner das historische Alumnat deshalb mit einem viergeschossigen Neubau.

Nach knapp zweijähriger Bauzeit konnten zum Schuljahr 2019/2020 neben 44 neuen Plätzen auch vier Gemeinschaftsräume und ein großzügiger, barrierefreier Eingangsbereich fertiggestellt werden. Die Architekten legten dabei großen Wert auf einen sorgsamen Umgang mit dem bestehenden Ensemble und wählten hierfür cremefarbene Longoton-Platten. "Das Besondere an Moeding Keramik", so Architekt Benjamin Bäurle "ist die Möglichkeit, durch die Herstellung eigener Mundstücke und durch Bemusterungen, Einfluss auf die Gestalt nehmen zu können. Auf diese Weise entstanden die Reliefierungen in den Bänderungen, die wunderschön den Charakter der Sandsteinplatten und Vertäfelungen des Bestands aufnehmen".