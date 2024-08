Amsterdam/Niederlande (ABZ). – Yokohama-ATG (Y-ATG) erweitert die Produktpalette des Reifens Galaxy MFS 101 SDS für Gabelstapler um drei neue Non-Marking-Reifen (NM). Der laut Hersteller speziell für empfindliche und repräsentative Flächen entwickelte Reifen, schützt sensible Arbeitsbereiche wie epoxidbeschichtete oder polierte Böden.

Der Reifen hinterlässt keine sichtbaren Spuren, versichert das Unternehmen. Jüngste Ergebnisse aus Italien belegen Unternehmensangaben zufolge zudem die Langlebigkeit des Galaxy MFS 101 SDS. In einem Reifenexperiment waren Betriebsdauer und Haltbarkeit unter den gegebenen Umständen fast doppelt so lang wie die entsprechenden Werte des verglichenen Reifens eines europäischen Spitzenherstellers, heißt es seitens des Herstellers.

Das Angebot des neuen Galaxy MFS 101 SDS NM umfasst zu Beginn die Größen 18X7-8, 6.00-9 sowie 23X10-12 und richte sich insbesondere an die Betreiber von Elektrostaplern im Innenbereich – in Branchen, die maximale Sauberkeit erfordern. Der Reifen wird mit einer 5-Jahres-Garantie geliefert. Der Galaxy MFS 101 SDS NM biete aufgrund der höheren 60J und der verlängerten Verschleißgrenze eine lange Lebensdauer.

Die 3-Stufen-Konstruktion soll intensive Einsätze bei geringerer Wärmeentwicklung ermöglichen und durch seine Stoßdämpfung einen hohen Komfort gewährleisten. Auch die Vibrationen sind dem Hersteller zufolge für maximalen Fahrkomfort minimiert worden. Das Profildesign mit seinen durchgehenden Mittelstollen und umlaufenden Rillen sorge für eine ruhige Fahrt und gute Lenkbarkeit.

Darüber hinaus sollen das breite und flache Profil sowie die flache Seitenwand bei allen Arten von Staplereinsätzen eine hohe Stabilität gewährleisten. Der Galaxy MFS 101 SDs NM stehe für lange Haltbarkeit auch beim Einsatz in intensiven Arbeitsschichten. Er hinterlasse keine Spuren auf empfindlichen Böden und in Bereichen, in denen maximale Sauberkeit erforderlich ist. Er biete eine ruhige Fahrt durch geringe Vibrationen und effektive Stoßdämpfung.

Bei dem Produkt soll es sich um Vollgummireifen für anspruchsvolle Arbeiten (SDS) mit erweiterter Verschleißgrenze handeln. Der Reifen soll eine hohe Stabilität und gute Lenkbarkeit aufweisen. Zudem sorgen rutschfeste Stahlwülste laut Hersteller für einen besseren Sitz der Felge. Die Größen 18X7-8, 6.00-9 und 23X10-12 sind ab sofort erhältlich, weitere Größen werden derzeit entwickelt, gibt das Unternehmen an.