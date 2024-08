Karlsruhe (ABZ). – Seit einem Vierteljahrhundert sind die Platformers' Days laut Veranstalter die wichtigste Fachmesse für Arbeitsbühne, Kran und Stapler in der DACH-Region. Vom 6. bis 7. September 2024 können sich Besucher über Maschinen, Lösungen und Komplementärprodukte der wichtigsten Händler und Vermieter informieren.

Vom 6. bis 7. September 2024 haben Besuchende wieder die Chance, sich über eine Vielzahl an Maschinen und Lösungen von Händlern und Vermietern zu informieren. Foto: Messe Karlsruhe

Branchen-Schwergewichte wie Genie, JLG, Magni, Merlo, Manitou, Ruthmann, Palfinger, Klaas, Böcker, Snorkel, LGMG, XCMG, Multitel, Dieci und viele mehr präsentieren ihre Highlights an Maschinen und Komplementärprodukten. Die Platformers' Days überzeugen laut Veranstalter aber nicht nur mit intensiver, fachkundiger Produktberatung: In Demonstrationen unter realitätsnahen Geländebedingungen zeigen die Ausstellenden ihre Geräte – live und im direkten Vergleich. Auf kompakten und barrierefreien 12 500 Quadratmetern in hoher Halle und rund 20.000 Quadratmetern im Freigelände, finden Besuchende rund 100 Ausstellende – regionale, nationale und internationale.

Zahlreiche Ausstellende der vergangenen Platformers' Days haben sich 2024 wieder einen Stand gesichert. Und doch dürfen sich die Besuchenden auf viele neue Ausstellende freuen, die ihre Produkthighlights und -premieren in diesem Jahr erstmalig zum Besten geben.

Die neu gestalteten Showflächen "Elektro-Park" und "Demo-Area" vervollständigen das Messegeschehen. Im Elektro-Park, der ins Zentrum der Messehalle 1 gerückt ist, finden Interessierte zwei Themenschwerpunkte: Eine Musterbaustelle, die den Fassadenbau einer Lagerhalle zeigt und eine, die sich mit der Montage von Solarpanelen bei einem Einfamilienhaus beschäftigt. Beide Szenarien zeigen, wie die Geräte im Sinne der Prozessoptimierung auf der Baustelle ineinandergreifen – emissionsfrei und geräuscharm.

Die Demo-Area zeigt im Freigelände Teleskoparbeitsbühnen, Scherenarbeitsbühnen und einen Minikran in einer Live-Demonstration unter realitätsnahen Baustellenbedingungen. Besuchende haben die Möglichkeit, die Maschinen im Betrieb zu vergleichen – ob auf ihre Geländegängigkeit, Nivellierung von Höhenunterschieden oder Tragfähigkeit und Kompaktheit im Gelände. Experten der Branche erläutern die Raffinessen ihrer Maschinen.

Die Platformers' Days schaffen nach Informationen des Veranstalters durch Branchen-Expertise, ihren hohen Fachbesuchenden-Anteil und den Networking-Charakter einen Ort für Wissenstransfer und Branchen-Trendthemen. Mit der dritten Ausgabe am Messestandort Karlsruhe, feiert die Fachmesse ihr 25-jähriges Jubiläum und lädt ein, sich mit dem Who-is-Who der Hebe- und Höhenzugangstechnik zu vernetzen.