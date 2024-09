Der Vacu-Mobil-Allrounder nimmt schwere körperliche Arbeit ab und lässt sich laut Hersteller einfach bedienen. Foto: Optimas

Die neue Pflasterverlegemaschine PaveJet S24 von Optimas wird auf der NordBau in Neumünster beziehungsweise der GaLaBau in Nürnberg vorgestellt. Sie wird die Weiterentwicklung der aktuellen PaveJet S 19 sein. Alle Bauteile wurden überarbeitet und modernisiert. Die S24 ist die Zukunft des Pflasterverlegens. Auf dem Optimas-Stand wird das neue Modell in allen Details gezeigt. Dazu ist die gesamte Optimas-Palette an Maschinen und Geräten für Pflastern, Wege- und Straßenbau, Vakuumtechnik, Planieren, Material verteilen und Anbaugeräten zu sehen. Praxisnah, denn die Geräte und Maschinen sind vor Ort und Fachleute zur Beratung natürlich auch.

Optimas zeigt Kunden und Interessierten seit Anfang der 1980er-Jahre in Nürnberg die neueste Technik für den GaLaBau. Auch in diesem Jahr sind neben der Pflasterverlegemaschine PaveJet S24 als Weltneuheit die weiteren Profis für den GaLaBau vor Ort. Zum Beispiel die Pflasterverlegemaschine Pacer P 22. Bestens bewährt im alltäglichen Einsatz. Leistungsstark auch der Pflastergreifer Multi6 M als Anbaugerät für Bagger oder Radlader.

Die wichtigen "Gesundheitsgeräte", die Vakuumtechnik ist da, um ausprobiert zu werden. Zum Beispiel der Vacu-Mobil-Allrounder. Der Vacu-Mobil-Allrounder bewegt sich auf zwei Kettenlaufwerken. Er wird angetrieben von einem 13,6 PS/9,6 kW starken Benzinmotor, der auch das Vakuum für den Auslegerarm erzeugt. Der VMA passt mit einer Breite von nur 920 mm in wirklich extrem schmale Lücken oder Durchfahrten, heißt es von Herstellerseite. Mit zwei Fingern kann man mit seiner Hilfe 100 kg oder mehr bewegen. 3 m weit reicht der knickbare Auslegearm und er kann um 360° geschwenkt werden. Das entlastet den Körper gewaltig und erhält so die Arbeitskraft fürs Leben. Präsentiert werden auch mechanische und hydraulische Geräte wie zum Beispiel der Steingreifer Multiflex.

Mindestens genauso wichtig wie die anfassbare Technik vor Ort ist dem Hersteller zufolge die fachkundige Beratung. Optimas hat praxiserfahrene Fachleute auf den Messeständen, die das Leistungsvermögen der Maschine kennen und praxisnah vermitteln. Dazu gehört auch konkrete Baustellenberatung. Wofür kann man welche Technik am effektivsten nutzen. Immer auch unter dem Gesichtspunkt Wirtschaftlichkeit.

Optimas auf der NordBau: Freigelände West, Travemünder Straße, W 123

Optimas auf der GaLaBau: Halle 5 Stand 129 + Aktionsfläche We2.