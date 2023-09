In Verbindung mit der Kooi-eigenen 24/7-Alarmzentrale lassen sich laut Hersteller damit in definierten Bewachungszeiten kritische Zonen auf der Baustelle absichern, insbesondere Zufahrten, Containerstandorte, Stromleitungen sowie Flächen, in denen Baugerät und Material gelagert wird. Die Standorte der mobilen Kamerasysteme können jederzeit an den Baufortschritt angepasst werden. Angesichts wachsender Gefahren durch Diebstähle und Sabotage lassen sich, so das Unternehmen, mit der temporären Videoüberwachung erhebliche Folgekosten durch Wiederbeschaffung und Projektverzögerungen vermeiden. Die unkompliziert einzurichtende Lösung wird von Kooi Security unabhängig von der Anzahl der Alarme zu einem festen wöchentlichen Mietpreis angeboten.

