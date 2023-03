Willich (ABZ). – Die Siegfried Frenzen GmbH aus Deutschland und Gruniverpal (GT Cranes) aus Italien arbeiten zukünftig zusammen und vergrößern ihr jeweiliges Programm, indem sie ihre Produkte exklusiv im Partnerland vertreiben. Beide Familienunternehmen haben laut eigener Aussage jahrzehntelange Erfahrung im Bau von Qualitätskranen und bieten kundenorientiere Lösungen für vielfältige Hebe- und Transportaufgaben in der Industrie.

Als Exklusiv-Vertriebspartner können die beiden Unternehmen nun jegliche Kundenwünsche in allen Preisklassen erfüllen – vom manuellen Werkstattkran mit 300 kg Tragkraft über den Hydrobull-Industriekran mit Fahrpositionierer oder den teilelektrischen Elektrobull-Kran bis hin zum vollelektrischen Kran inklusive aus- und einfahrbarem Ausleger und Industrie-4.0-Ausstattung.



Im Herbst 2022 haben die Siegfried Frenzen GmbH und Gruniverpal gemeinsam auf der Kunststoffmesse K in Düsseldorf ihre Produktprogramme präsentiert und die Zusammenarbeit besiegelt. "Mit der Siegfried Frenzen GmbH haben wir einen fachlich erfahrenen und kompetenten Partner an unserer Seite, um unsere Spezialkrane auch in Deutschland anbieten zu können", sagt Emanuele Tranchero, Geschäftsführer von Gruniverpal. Susanne Münch, Geschäftsführerin der Siegfried Frenzen GmbH, ergänzt: "Wir freuen uns sehr über die Vertriebspartnerschaft mit Gruniverpal. Durch die Erweiterung des Produktprogramms können wir jetzt noch besser auf die Wünsche unserer Kunden eingehen. Das Interesse für GT Cranes auf unserer Website ist groß."