Sparkassenpräsident Peter Schneider sagte dem "Schwarzwälder Boten": "Wir hatten im Frühjahr 2022 1,4 bis 1,6 Milliarden Euro Zusagen pro Monat an Immobilienkrediten für den Privatbereich, jetzt lagen wir im Januar 2023 bei 457 Millionen Euro. Es ist also nur noch ein Drittel." Auch als Sparkassenverband spüre man, dass die Menschen durch die gestiegenen Energiepreise und die hohe Inflation unter Druck kämen. Schneider sagte weiter: "Vor dem Krieg kam ein Drittel unserer Kunden gerade so mit dem Einkommen hin, zwei Drittel waren in der Lage zu sparen." Jetzt liege man bei 50 Prozent, die nicht mehr sparen könnten.

ABZ -Stellenmarkt Relevante Stellenangebote Alle Stellenangebote ansehen