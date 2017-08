Saubere Leistung im urbanen Umfeld

Bergrheinfeld (ABZ). – Die Zehe F. Bau GmbH & Co. KG, Bergrheinfeld, hat für seine Tiefbauarbeiten einen neuen Doosan DX165W-5 Mobilbagger angeschafft. Der Kurzheckbagger wurde vom Händler Bobcat Obernburg durch verschiedene Maßnahmen speziell an die Anforderungen des Kunden angepasst und erfüllt durch die Umölung der Hydraulik auf Bio-Öl auch die strengen Umweltauflagen der nahegelegenen Stadt Würzburg. Durch diese Maßnahme erfüllt der Doosan DX165W-5 die Auflage für Baumaschinen, im Würzburger Innenstadtbereich nur noch Maschinen mit Bio-Öl einzusetzen und ist gleichzeitig für die zunehmenden Anforderungen der umliegenden Städte und Gemeinden in der Region gerüstet. Das verschafft dem Unternehmen insbesondere bei Ausschreibungen einen wichtigen Wettbewerbsvorteil. Neben der Lackierung in der Unternehmensfarbe Weiß und der Breitbereifung für eine äußerst hohe Standfestigkeit, besitzt der neue Mobilbagger auch eine Straßenzulassung bis 20 km/h. Hierdurch wird die Maschine zum größten Teil selbstfahrend und dadurch kostensparend eingesetzt.



Die von den drei Brüdern Frank, Stefan und Marcel Zehe betriebene Zehe F. Bau hat sich die Entscheidung für einen neuen Bagger, der vorwiegend für Aushubarbeiten, Schotterplanum und weiteren Tiefbauarbeiten eingesetzt werden soll, nicht leicht gemacht. "Wir haben uns mit der Anschaffung eines neuen Mobilbaggers längerfristig beschäftigt und auch einige Geräte in einem Test verglichen. Der Doosan DX165W-5 Mobilbagger war mit Abstand Klassenbester in den Bereichen Feinfühligkeit, Genauigkeit und geringem Kraftstoffverbrauch. Und die Kabine bietet reichlich Komfort und Platz, was wir besonders bei längerfristigen und intensiven Einsätzen begrüßen", sagt Geschäftsführer Frank Zehe. Marcel Zehe, Maschinist des DX165, ergänzt: "Mit dem Doosan Mobilbagger kann ich ein Schotterplanum haargenau bis auf den letzten Millimeter einbauen – so feinfühlig ist er in der Bedienung." Ein besonders wichtiges Kriterium war auch die Kurzheckbauweise des Baggers, die bei den zahlenmäßig immer mehr werdenden innerstädtischen Projekten des Unternehmens von enormem Vorteil ist.



Ein wichtiges Kriterium war auch die gute Zusammenarbeit mit dem Händler Bobcat Obernburg. Stefan Zehe, kaufmännischer Leiter: "Ebenfalls ausschlaggebend für den Kauf war auch die Betreuung durch den Verkäufer Oliver Schreiber, der auf uns als Unternehmer und unsere individuellen, technischen Wünsche zeitnah, transparent und kompetent eingegangen ist. Wir vertrauen ihm, was für uns eine entscheidende Rolle spielt. Der Preis alleine macht es längst nicht mehr." Darüber hinaus vertraut Zehe F. Bau bereits seit Jahren mit einem Kompaktraupenlader T870 und dem Kompaktbagger E19 auf die Produkte der Marke Bobcat, die sie ebenfalls bei Bobcat Obernburg erworben haben.