Brüggen-Bracht (ABZ). – Laumans präsentiert sein breites Produktportfolio für die moderne Dachgestaltung inklusive einer neuen Farb-Modell-Kombination vom 14. bis 19. Januar 2019 auf der Bau in München. Bei der Weltleitmesse für Architektur, Materialien und Systeme tritt das Unternehmen in Halle A4, Stand 334, gemeinsam mit Randers Tegl auf – dem langjährigen Partner und führenden Anbieter für Wand- und Dachkeramik in Skandinavien. „Als traditionsreicher Hersteller von Dachziegeln ist für uns die Teilnahme an einer der wichtigsten Veranstaltungen der europäischen Bauwirtschaft Pflicht“, sagt Gerald Laumans, Geschäftsführender Gesellschafter der Gebr. Laumans GmbH & Co. KG.

Die Fachbesucher können an dem Gemeinschaftsstand alle sechs Dachziegelmodelle des Sortiments in nahezu der gesamten Farbpalette entdecken. Im Fokus der Aufmerksamkeit werden die Trendglasuren #40 schwarz-satiniert und #41 grau-satiniert stehen; diese Produkte verbinden die positiven Eigenschaften einer Glasur mit einer matten Oberflächenoptik. Die Standgestaltung setzt zudem auf bewegte Bilder: Auf insgesamt drei Monitoren sind unter anderem der neue Unternehmensfilm von Laumans sowie Drohnenflüge über Referenzobjekte zu sehen.

Bei der Bau 2019 gibt der Dachziegelhersteller außerdem einen Ausblick auf eine neue Farbe beim Dachziegelmodell Tiefasupra. Ab Februar ist das Produkt auch in dem Farbton #25 graphitschwarz erhältlich. Die neue Farbgebung wird als Sinter-Engobe klassifiziert und bietet damit eine hohe, robuste Oberflächenqualität bei einem geringeren Glanzgrad. Die neue Farbe folgt dabei dem Trend zu dunklen Dächern.