Jels/Dänemark (ABZ). –Lindab und SSAB bauen ihre Kooperation aus und arbeiten gemeinsam an der Einführung von fossilfreiem Stahl bei Lindab. Dieser wird ab 2026 von SSAB geliefert und auch in den Baukomponenten von Lindab verwendet werden.

Bereits jetzt bietet Lindab ergänzend zu den im dänischen Jels hergestellten Baukomponenten Profile aus schwedischer Herstellung an und erweitert so das in Deutschland erhältliche Sortiment. Dazu gehören beispielsweise Profile der Typen LPT-45 (abgebildet), LPT-20 und LLP-20. Foto: Lindab

Bereits jetzt steht dem deutschen Markt ein erweitertes Produktprogramm im Segment Profil zur Auswahl, das, anstatt wie bislang üblich aus Dänemark, von Schweden aus geliefert wird.

Die Minimierung des ökologischen Fußabdrucks und damit einhergehend die Reduktion von CO2-Emissionen sind Lindab ein großes Anliegen – und das über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg. "Für uns ist fossilfreier Stahl von zentraler Bedeutung für unsere Nachhaltigkeitsarbeit. Als Einzelmaßnahme hat diese Umstellung die größten Auswirkungen auf die Umwelt", erklärt Ola Ringdahl, Präsident und CEO von Lindab. "Wir pflegen seit Langem eine enge Partnerschaft mit SSAB und sind sehr glücklich über die Zusammenarbeit bei fossilfreiem Stahl. Wir freuen uns darauf, unseren Kunden die gleiche hohe Qualität wie gewohnt anbieten zu können, aber mit einem noch stärkeren Nachhaltigkeitsprofil."

Fossilfreier Stahl hat eine genauso lange Lebensdauer sowie große Robustheit wie herkömmlicher Stahl und ist zu 100 % recyclebar. Seine Herstellung setzt einen ebenso fossilfreien Bergbaubetrieb voraus. SSAB ersetzt die Kohle und den Koks, die sonst im Hochofen zum Einsatz kommen, um Sauerstoff aus dem Eisenerz zu entfernen, durch Wasserstoffgas. Darüber hinaus wird während des gesamten Produktionsprozesses auf Strom und Brennstoffe zurückgegriffen, die ebenfalls fossilfrei sind. Auf diese Weise ist es möglich, Stahl vollkommen CO2-emissionslos herzustellen.

Ab 2026 wird SSAB Lindab mit dem klimaneutralen Stahl beliefern. Über den Unternehmenshauptsitz in Schweden finden die nachhaltigen Baukomponenten schließlich auch ihren Weg nach Deutschland. "Bis dato haben wir den deutschen Markt ausschließlich von unserem Werk im dänischen Jels aus bedient. Um eine noch größere Produktvielfallt anbieten zu können, machen wir bereits jetzt einige Produkte, die in Schweden produziert werden, auch hierzulande bestell- und lieferbar", sagt Ralf Rexin, Verkaufsleiter bei Lindab Profil in Deutschland.

Dies betrifft zum einen die Trapezprofile der Typen LTP-20, LTP-45 und LLP-20, zum anderen das Sinusprofil Sin-26 für Dach und Wand sowie das Profil mit der Kennzeichnung LPPN-20D. Letzteres entspricht dem Stil des Siegener Pfannenblechs. Iso-Elemente, mit denen ein niedriger U-Wert von Gebäudehülle und Bedachung erzielt werden kann, vervollständigen das Portfolio.