04.09.2017 - 08:35 Marie-Elisabeth-Lüders-Haus des Deutschen Bundestags Fahrbares Hängegerüst für Bundestagsgebäude

Berlin (ABZ). – Verfahrbare LGS-Fachwerk-binder des Peri Up Gerüstsystems überspannen die Dachlandschaft des Berliner Bundestagsgebäudes an der Spree. Daran abgehängteHängegerüste werden für Sanierungsarbeiten an exponierten Dachbindern eingesetzt. Das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus gehört zum beeindruckenden Gebäudeensemble des Berliner Regierungsviertels am Standort der...