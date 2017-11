Neuss (ABZ). - Der Multitechnologiekonzern 3M hat die Übernahme der US-amerikanischen Firma Scott Safety von Johnson Controls für 2 Mrd. US-Dollar abgeschlossen. Damit baut 3M sein wachstumsstarkes Kerngeschäft rund um Persönliche Schutzausrüstungen weiter aus. Der 3M Geschäftsbereich Personal Safety deckt eine breite Produktpalette für die Sicherheit am Arbeitsplatz und den Schutz vor verschiedensten Gefahren ab. Scott Safety ist ebenfalls in diesem Bereich tätig und bietet eine große Vielfalt an Sicherheitsprodukten, zu denen Pressluftatemschutzgeräte, Gas- und Flammendetektoren und andere Schutzvorrichtungen gehören. Durch die Zusammenführung ihrer Produkte, Marken und weltweiten Kapazitäten können 3M und Scott Safety nun gemeinsam noch mehr innovative Lösungen rund um den Arbeitsschutz realisieren.

Die Übernahme war im März 2017 bekanntgegeben worden und konnte nun innerhalb des geplanten Zeitrahmens abgeschlossen werden. 3M geht davon aus, dass sich die Akquisition mit 0,08 US-Dollar pro Aktie verwässernd auf das Ergebnis im vierten Quartal auswirken wird.