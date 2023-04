Aalen (ABZ). – Die Mayer Hubarbeitsbühnen GmbH wurde 1993 an ihrem Stammsitz in Aalen gegründet und ist in der Region nach eigenen Angaben ein führender Anbieter in der Vermietung von Hubarbeitsbühnen und Staplern.

Das Produktportfolio umfasst Scheren-, Gelenk- und Teleskopbühnen, Lkw-Bühnen, Front- und Teleskopstapler. Die Geräte sind für den Innen- und Außenbereich einsetzbar und sind sowohl für die gewerbliche wie auch für die private Nutzung. Mit mehr als 420 Maschinen hat sich der Maschinenpark seit 2019 fast verdoppelt. Neben dem Stammsitz in Aalen hat die Firma seit 2011 eine Niederlassung in Fürth und seit Februar 2021 eine in Mössingen. An den drei Standorten werden 23 Mitarbeitende beschäftigt; die Zahl der Beschäftigten steigt den Verantwortlichen zufolge weiter an. Als anerkannter Ausbildungsbetrieb bildet die Mayer Hubarbeitsbühnen GmbH Berufskraftfahrer/in; Land- und Baumaschinenmechatroniker/in sowie Kauffrau/mann für Bürokommunikation aus. "Durch die bundesweite Vermietung und die gute Zusammenarbeit mit Partnern aus der Branche, können wir unseren Kunden stets das passende Gerät auf das gewünschte Bauvorhaben liefern; egal ob es sich um eine Kurzzeitmiete oder um eine Langzeitmiete handelt", sagt geschäftsführende Gesellschafterin Tanja Thaler. Die Sicherheit im Umgang mit den Geräten steht für die Firma Mayer an oberster Stelle. Aus diesem Grund werden die Kunden in die Bedienung von Hubarbeitsbühnen nach internationalem und nationalem Standard, sowie in die Bedienung von Front- und Teleskopstapler in den hauseigenen Schulungsräumen ausgebildet. Auch die jährliche Unterweisung ist Teil des Schulungsprogramms. Der erweiterte Kundenstamm mit bundesweiter Nachfrage sei ein Indiz für weitere Expansion und Umsatzwachstum, die durch Beständigkeit und Erfahrung gestützt wird.

Auch die Unterstützung von kommunalen Einrichtungen und örtlichen Vereinen ist der Firma ein großes Anliegen, sei es mit Bandenwerbung, Trikotsponsoring oder einer Spende.