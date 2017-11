Mehr Wohnungen in Sachsen-Anhalt genehmigt

Halle (dpa). - Die Behörden haben in diesem Jahr landesweit bisher deutlich mehr Wohnungen genehmigt. Bis Ende September wurden mit 4000 Wohnungen gut 8 % mehr freigegeben als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Halle mitteilte. Obwohl es bei Einfamilien- und Doppelhäusern weniger Baugenehmigungen gab, stellte der Bereich weiter das größte Segment. Bei Genehmigungen für Wohnungen in Mehrfamilienhäusern gab es ein leichtes Plus. Deutlich war der Anstieg beim Aus- und Umbau in Mehrfamilienhäusern: Bis Ende September wurden dafür 56 % mehr Genehmigungen erteilt.