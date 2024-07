Schnell, effizient und einfach: Als HighTip-Variante kann der Dino-Saugbagger aus dem Hause MTS vielseitig eingesetzt werden. Um das angesaugte Material schnell abzutransportieren, erfolgt das Überladen in der gewünschten Kipphöhe. Foto: MTS

Mit HighTip hat MTS außerdem eine neue Hochkipper-Variante geschaffen, die noch mehr Flexibilität in der Materiallogistik schaffen soll und die Effizienz der Saugbagger erhöht.

In seiner HighTip-Variante erhalte der kompakte Dino-Saugbagger ein Kippmodul, was den Saugbagger noch flexibler auf verschiedensten Baustellen mache. Optional steht HighTip für alle Dino-Modelle, außer den DinoCity, zur Verfügung, womit eine große Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten geboten wird, wie der Hersteller betont.

Entwickelt wurde die HighTip-Ausführung, um den Materialdurchsatz auf der Baustelle signifikant zu erhöhen. Einreihen kann sich der mit HighTip ausgestattete Dino-Saugbagger somit in die Riege der Hochleistungsmaschinen, die exakt auf die Arbeitsanforderungen vor Ort abgestimmt sind. Neben seinen wirtschaftlichen Vorzügen bietet der Dino-Saugbagger mit HighTip-Aufbau auch komfortableres Arbeiten:

Der Saugbagger kann das über den Kraftarm aufgenommene Material in gleich zwei unterschiedlichen Kipphöhen verladen – die Kippachse A liegt bei 2,4 m, während die Kippachse B 3 m beträgt. Verbaut sind außerdem vier Stützen mit individueller Steuerung (2+2), was zur erhöhten Stabilität und Standsicherheit im Arbeitsbetrieb beiträgt. Abseits des DinoCity, der aufgrund seiner bewusst kompakten Maße für Einsätze auf beengten Baustellen gedacht ist, lassen sich alle anderen Dino-Saugbagger mit HighTip ausstatten.

Ein gutes Beispiel dafür, wie effizient der optionale HighTip-Aufbau sein kann, ist der 32 t schwere Dino 12: Aufgrund seiner ohnehin hohen Zuladung gilt der Bestseller bei MTS als Arbeitstier der Baureihe. Bei einem Behältervolumen von 12 m³ und leistungsstarkem Doppelventilator bietet das Modell eine erstaunliche Produktionsrate.

Kombiniert mit der High-Tip-Ausführung ergibt das höchste Effizienz auf vier Achsen. Ein ähnliches Bild zeichnen die beiden Großmaschinen – der DinoTriple, der zusätzlich mit Dreifachventilatorentechnik ausgestattet ist sowie der DinoMegavac, der aufgrund seiner Leistungsdaten und vier Ventilatoren als der weltweit stärkste Saugbagger gilt.