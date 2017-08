Frostschutz- und Schottertragschichten mit geringem Sandanteil herstellen

Bergneustadt (ABZ). – Auf Basis eines neuartigen Brechwerkzeugkonzeptes entwickelt die Firma Crush + Size Technology GmbH & Co. KG Zweiwalzenbrecher. Durch die geometrische Ausgestaltung der Brechwerkzeuge wird ein außerordentlich hohes Zerkleinerungsverhältnis von bis zu 1:12 erreicht und ein direkter Einzug des Materials ermöglicht. Gleichzeitig wird die Entstehung von Überkorn und die Bildung von fischigem Korn verhindert. Die Aufgabestücke werden in dem Brechspalt direkt auf die Zielkorngröße gebrochen und verlassen alsbald den Brechraum. Das Ergebnis ist eine homogene Sieblinie die sehr wenig Sand enthält und einen größeren Anteil der Mittel- und Grobfraktionen abbildet.

Mit der CST-Serie wurde ein Brecher entwickelt, der in der Lage ist sehr effektiv und dabei auch energieeffizient das Material auf die Endkörnung wie z. B. 0/45 zu zerkleinern. In ausgiebigen Testversuchen mit dem CST 500 konnte in der Sekundärbrechstufe nachgewiesen werden, dass der Sandanteil bei einem Hartgestein wie der Grauwacke bei unter 4 % und der Überkornanteil bei unterhalb von 8 % und innerhalb der nächsten Maschenweite liegt. Dabei wurden Durchsätze von 150 t/h und mehr erreicht während der mittlere Energieverbrauch bei 110 kW festzustellen war, was dem effizienten Antriebssystem mit einen Gesamtwirkungsgrad von mehr als 90 % zu verdanken ist. Wird der höhere Ertrag durch den niedrigen Sandanteil und die Einsparung durch den geringen Energiebedarf zusammengerechnet, so amortisiert sich eine Neuanschaffung schon nach wenigen Jahren.

Durch ein breites Angebot verschiedener Maschinengrößen können Durchsätze von mindestens 80 t/h bis hin zu 400 t/h und mehr in der Sekundärbrechstufe angeboten werden. Hierbei werden Brechwerkzeuge für Körnungen wie z. B. ein 0/45 oder größer angeboten. Mit Brechern in der typischen Tertiärbrechstufe können Körnungen von <11 mm erreicht werden.

Das Maschinendesign ist äußerst robust und für die härtesten Einsatzbedingungen konzipiert. Durch die hydraulische Spalteinstellung lässt sich der Brecher automatisiert für die gewünschte Korngröße einstellen. Gleichzeitig ist der Brecher gegen Überlastschäden durch Fremdstoffe geschützt. Die Walzen werden bei einer Blockade gegen die hydraulische Rückhaltekraft verschoben, so dass der gesamte Antriebsstrang keinen Schaden nimmt. Neben dem Brecher bietet die Firma Crush + Size Technology auch die Steuerung mitsamt Schaltschrank an. Damit erhält der Kunde ein abgerundetes Lieferprogramm und ein in sich abgestimmtes System. Anschließende Fördersysteme können in der Steuerung ebenso implementiert und besondere Kundenwünsche berücksichtigt werden. Das Unternehmen stellt sich und seine Produkte auf der steinexpo am Stand C3 vor.