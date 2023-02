London/Großbritannien (ABZ). – Nach einem starken Start in Europa nimmt OpenSpace laut eigener Aussage den nächsten Schritt, um mehr Bauunternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei zu unterstützen, den Überblick über ihre Projekte zu behalten.

OpenSpace, ein Anbieter von 360-Grad-Realitätserfassung und KI-gestützter Analytik, hat kürzlich seine Expansion in die DACH-Region sowie eine neue deutschsprachige App und Website angekündigt.



"Bei OpenSpace sind wir auf der Mission, unsere Technologie in neue Märkte zu bringen und in der Region weiter zu expandieren", sagt Sander Lijbers, Regional Manager EMEA bei OpenSpace. "Deutschland hat die größte Bauindustrie Europas und ist somit ein Schlüsselmarkt für uns. Wir freuen uns sehr, dass wir bereits einige große Unternehmen in der DACH-Region bei der vollständigen Erfassung ihrer Bauprojekte unterstützen können."

Mit OpenSpace können Bauunternehmer, Projektleiter oder Facility-Manager ihr Projekt dokumentieren, während sie die Baustelle mit einem mobilen Gerät oder einer 360-Grad-Kamera auf dem Schutzhelm ablaufen. Sobald das Video in die Cloud hochgeladen ist, fügt die Computer-Vision-Technologie von OpenSpace die aufgenommenen Bilder zusammen und ordnet diese dem Grundriss zu. So entsteht eine visuelle Aufzeichnung der Baustelle.

Durch die unternehmenseigene Vision Engine ist die fertige Aufnahme des Ist-Zustands in der Regel etwa 15 Minuten nach dem Hochladen bereitgestellt. Mit OpenSpace können Projektbeteiligte eine Baustelle virtuell besichtigen, ohne anreisen zu müssen.

"Das Feedback unserer DACH-Kunden ist sehr positiv. In nur wenigen Schritten erhalten sie eine lückenlose Dokumentation ihres Projekts. Das bedeutet nicht nur eine bessere Zusammenarbeit zwischen Teams, sondern auch ruhigere Nächte für Projektleiter", sagt Marcel Martin, Sales Manager DACH bei OpenSpace.

OpenSpace wird heute nach Angaben des Unternehmens für Projekte in 91 verschiedenen Ländern weltweit eingesetzt. Es sei vor allem in Europa stark gewachsen – mit einem Zuwachs von 300 Prozent bei den erfassten Bildern gegenüber dem Vorjahr. Zu regionalen Kunden zählen unter anderem Strabag, Implenia, Eurovia, Delta Holding und BMW, teilt die Firma mit.