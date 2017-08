29.08.2017 - 11:01 Premiere Continental stellt erstmals auf der steinexpo aus

Hannover (ABZ). – Das Technologieunternehmen Continental präsentiert bei der diesjährigen steinexpo in Europas größtem Basalt-Steinbruch in Homberg/Nieder-Ofleiden ihr umfassendes Angebot an Produkten und Lösungen für die Bau- und Baustoffindustrie. Erstmalig auf der Demonstrationsmesse vertreten zeigt das Unternehmen am Stand C7 sein im vergangenen Jahr gelaunchtes...