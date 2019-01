Düsseldorf (ABZ). – ProMaterial ist das neue auf den Online-Vertrieb von Bauprodukten spezialisierte Technologie-Netzwerk. Das innovative Vertriebskonzept unterstützt die Suche und den Kauf von Baustoffen innerhalb von Millisekunden in verschiedenen Kanälen. 200 Hersteller mit 500000 Produkten führt ProMaterial bereits in der DACH-Region. Die hoch-performante Vertriebslösung ermöglicht den Herstellern und Händlern Anbieterangaben zufolge, Baustoffe und Baumaterialien in Sekundenschnelle über verschiedene Kanäle im Internet zu präsentieren und effizient zu vertreiben. Sämtliche Käufergruppen finden Informationen über die Produkte in der benötigten Form, im AVA-, BIM- oder Kalkulationssystemen oder einfacher per Webshop, App oder Tablett. Für die Fachunternehmen und Endkunden wird die Bestellung bequemer und das Angebot reicher und transparenter. ProMaterial selbst ist dabei Technologielieferant und kein Marktteilnehmer. Im Januar 2019 wird ProMaterial erstmalig bei der Bau 2019 am Messestand C5/100 vertreten sein. Dann wird auch das erste Kundenportal basierend auf der ProMaterial Technologie live präsentiert.

Vor der Gründung von ProMaterial Anfang 2018 war Geschäftsführer und Gründer Dirk Schaper zehn Jahre lang Geschäftsführer der international tätigen Hochtief ViCon GmbH, führender Anbieter von Dienstleistungen im Bereich des virtuellen Bauens und des Building Information Modelings (BIM). Praktische Erfahrung sammelte der diplomierte Bauingenieur in Bauleitung und Construction Management. Ergänzt wurde diese durch strategische Unternehmensführung im Innovations-Management der Unternehmensentwicklung von Hochtief. In dem ProMaterial-Konzept setzt Dirk Schaper seine Visionen zur Digitalisierung des Vertriebs innerhalb der Baubranche um. Dirk Schaper erläutert: „Mit einem erfahrenen Team haben wir uns zur Gründung von ProMaterial entschlossen. Unser neuartiges internationales Netzwerk verbindet Angebot und Nachfrage und bringt zusätzliche Chancen für alle Marktteilnehmer.“