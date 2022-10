FORMAS Stahlrahmenschalung – hier bei Ausführung eines Brückenwiderlagers. Foto: Reber

Nach der grundlegenden Devise "Praxisorientierte Innovation und sinnvolle Detaillösungen für mehr Kundennutzen und Wirtschaftlichkeit" entwickelt und produziert das Unternehmen nach eigenen Angaben als einer der ersten Hersteller seit mehr als 40 Jahren System–Schalungen.

Weniger ist oft mehr

Da weniger oftmals mehr ist, komme man bei Reber mit einem geringen, aber sinnvollen und flexiblen Sortiment an Elementbreiten und Zubehör aus. Das System FORMAS wird in Stahl und Aluminium angeboten. Auf Baustellen mit Kraneinsatz kann mit großflächigen Stahlelementen geschalt werden.

Ganz nach der Leitidee hat Reber das System FORMAS – sei es nun in seiner Funktionalität oder in Bezug auf die Tafelformatgrößen – weiterentwickelt. In diesem Zusammenhang sind die neuen Tafelformate XXL 540/270 sowie das Großelement 270/330, bei dem zwei Reber-Standardbauhöhen zueinander finden, hervorzuheben. Aufgrund der symmetrischen Spannstellenanordnung gewährleisten die neuen Formate nach Aussage des Herstellers weiterhin ein homogenes Ankerlochbild der FORMAS Reihe. Dazu wird mit der ALU-FIT eine praktikable, schmälere und dennoch robuste Leichtschalung speziell für Lösungen wie Fundamente präsentiert. Gerade die Verbindungselemente stehen besonders im Mittelpunkt, wenn es darum geht, den harten Anforderungen des täglichen Baustellenbetriebs im Schalungsbau gerecht zu werden. Dazu verbindet die MULTIKLAMMER die wichtigsten Eigenschaften: hohe Robustheit, flexibles und einfaches Handling für schnelles Arbeiten. Der stufenlos verstellbare Schnellschraubverschluss steht beispielhaft für das einfache Handling. Damit lässt sich die obere Klammer am Element einfach vom Boden aus montieren.

Festeres und leichteres System

Als reines Schmiedeteil besitzt die robuste und rüttelfeste MULTIKLAMMER eine höhere Festigkeit bei geringerem Gewicht zum Beispiel gegenüber Gussteilen. Die Flexibilität der MULTIKLAMMER wird offensichtlich, denn mit ihrer Hilfe verbindet man Elemente, Eckwinkel sowie Ausgleiche bis zu 6 cm. Die Elementverbindung lässt sich mit wenigen Hammerschlägen schließen oder aber über Anziehen der Flügelmutter – und damit vollkommen geräuschlos – befestigen. Die FORMAS Stahlrahmenschalung mit den Elementhöhen von 1,35 m über 2,7 m und 3,3 m lässt sich vom Wohnungsbau hin bis zum Industrie- und Gewerbebau nahezu überall einsetzen. Beim kranunabhängigen Einsatz empfiehlt sich der Einsatz der Aluminium-Elemente mit einem Gewicht von nur 24 kg/m². Neben der Standardrahmenhöhe von 2,7 m sind Alu-FORMAS Rahmen auch in den Bauhöhen 1,35 m und 0,90 m erhältlich.

Einfach zu kombinieren

Dass beide Systeme ohne Einschränkungen oder gar Zusatzteile miteinander kombiniert werden können, versteht sich bei Reber von selbst, teilt das Unternehmen mit. Für kleinere Betonarbeiten, Fundamente oder Sockel ist die neue Leichtschalung Alu-FIT von Reber bestens geeignet. Die leichten und handlichen Elemente von maximal 30 kg ermöglichen ein einfaches Handling und eine schnelle Montage. Eine ausgewogene Anzahl von Elementbreiten der Rahmenhöhe 1,35 m in Verbindung mit der verstellbaren Multi-Klammer macht die Alu-FIT für jeden Grundriss flexibel. Durch das rundum verlaufende Rahmenprofil kann die MULTIKLAMMER an jeder beliebigen Stelle des Rahmens montiert werden. Somit können die Elemente sowohl stehend als auch liegend eingesetzt und miteinander kombiniert werden. Mögliche Höhenversätze sind damit problemlos ausführbar. Die geringe Bauhöhe von 9,5 cm erfordert nur ein geringes Maß an Transport- und Lagervolumen. Reber stellt aus in Halle B3 am Stand 325.