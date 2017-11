Renault Trucks T High Edition gewinnt beim German Design Award 2018

Ismaning (ABZ). - Der Rat für Formgebung hat die Gewinner des German Design Awards 2018 gekürt. Die Renault Trucks T High Edition Maxispace wurde in der Kategorie „Transportation“ prämiert und darf sich ab sofort mit der Auszeichnung: „Winner German Design Award 2018“ schmücken. Auffällig und betont energieeffizient - das Design der Modellreihen von Renault Trucks hebt sich deutlich von seinen Mitbewerbern ab. Das bestätigt nun auch der Rat für Formgebung, der die Renault Trucks T High Edition Maxispace mit der Prämierung „Winner German Design Award 2018“ in der Kategorie Transportation auszeichnete. Das Design des Renault Trucks T setzt sich im Wesentlichen aus drei Elementen zusammen: einer trapezförmigen Kabine, einer um 12° geneigten Windschutzscheibe sowie einer markanten Pi-förmigen Front. Bei dem Sondermodell T High Edition werden diese charakteristischen Linien des Fahrzeugs mit dem schwarzen Erscheinungsbild und den roten Farbakzenten sowie den Flächen in Carbon-Optik unterstrichen. Die Ausstattungsoption Maxispace überzeugt zusätzlich durch ein durchdachtes Innenraumkonzept mit großem ausziehbaren Tisch und geräumigen Staufächern.

Schon beim „Young Professionals Truck Award 2017“ belegte die Renault Trucks T High Edition, die auf der IAA 2016 erstmals in Deutschland vorgestellt wurde, einen glänzenden zweiten Platz vor der hochkarätigen Konkurrenz. Mit der Auszeichnung „Winner“ German Design Award 2018 kommt nun eine weitere bemerkenswerte Prämierung durch den Rat für Formgebung hinzu. Die offizielle Preisverleihung findet am 09. Februar 2018 im Rahmen der Ausstellung „Ambiente 2018“ auf der Messe in Frankfurt statt.