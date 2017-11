Dresden (ABZ). – Auch im Segment Gewinnung setzt sich die einfache und robuste Siebtechnik der BHS nach und nach durch. "Langsam hat der Markt verstanden, dass wir kein Spielzeug verkaufen – sondern Technik aus der Praxis für die Praxis", berichtet Florian Schmellenkamp, Leiter Geschäftsentwicklung der BHS, zufrieden. Seit Ende Mai 2017 ist eine SBR 2 zur Absiebung von mehr als 1000 t Roh-Kies täglich im Kieswerk Werschau in Betrieb. Diese Vorabsiebung schützt die stationäre Anlage vor größeren Steinen, die zuvor regelmäßig den Produktionsbetrieb zu Unterbrechungen gezwungen haben. Jens Ketter, Betriebsleiter des Kieswerks, hatte Produktionsausfälle aufgrund von Beschädigungen im Turbo-Washer und Becherwerk zu beklagen. Nach drei Monaten Produktionsbetrieb mit der SBR 2 können er und sein Team der BHS das größte Kompliment machen: "Die SBR 2 war die beste Investition 2017."So wurde der Produktionsprozess mit der vorgeschalteten Absiebung um einen Schritt erweitert. Vor der Aufgabe in die stationäre Anlage wird der Roh-Kies mit einem Cat 966 von beschickt, der Feinanteil im Rückwärtsgang aufgenommen und anschließend in die stationäre Anlage gegeben. Der Sensorbetrieb der elektrisch betriebenen SBR 2 hält die Betriebskosten der Absiebung mit <0,25 Euro/100 t extrem gering. Mit einer Stundenleistung, inkl. der Fahrtwege, von ca. 150 t bietet die SBR 2 ausreichend Kapazität um den Produktionsprozess mit voller Leistung aufrecht zu erhalten – ohne Produktionsausfälle.