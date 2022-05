Der Überbau wird als Hohlkasten ausgebildet und feldweise von einem Widerlager zum anderen in sieben Überbau-Abschnitten hergestellt. Foto: Echterhoff

Westerkappeln/Siegen (ABZ). – Dazu zählt auch die Talbrücke Eisern zwischen den Anschlussstellen Siegen-Süd und Wilnsdorf, die 1967 erbaut wurde. Im Zuge des sechsstreifigen Ausbaus der A 45 wurde Echterhoff Bau im Sommer 2020 mit der Errichtung des Ersatzneubaus der Talbrücke Eisern beauftragt. Ende 2024 soll die Projektfertigstellung beendet sein.

Die Talbrücke Eisern ist 327 m lang und liegt in 50,6 m Höhe. Damit das hohe Verkehrsaufkommen hier nicht ins Stocken gerät, wird die Talbrücke in zwei Bauabschnitte unterteilt. Zunächst legten die Verantwortlichen die Streckenführung komplett auf den südlichen Bauabschnitt, in Fahrtrichtung Frankfurt am Main. So konnte der nördliche Bauabschnitt der Talbrücke, die Fahrtrichtung Dortmund, gesprengt werden. Im Anschluss begann das Team vor Ort mit dem Neubau. Anfang 2023, nach Fertigstellung und erfolgter Verkehrsumlegung auf den neuen Bauabschnitt, folgt die Sprengung des verbliebenden Brückenteils und der Neubau des südlichen Bauabschnitts.