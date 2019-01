Wiesbaden (ABZ). – Die Sopro Bauchemie präsentiert zur Bau 2019 in München eine Vielzahl zeitgemäßer Problemlösungen für das Fachhandwerk - von einem perfekt auf die Renovierung zugeschnittenen Leicht-Estrich-System, über nochmals in ihren Funktionen verbesserte Flexkleber bis zu innovativen Fugenmörteln und Abdichtungsprodukten. Dazu kommt wie immer zur Bau eine Neuauflage des Sopro Planers, dem in der Branche einzigartigen Kompendium für Architekten und Verarbeiter.

Beim neuen Smart Renovier-Estrich-System sind es vor allem die Leichtzuschläge in den Estrichen, die es für den Verarbeiter als eine zeitgemäße Alternative zu Trockenestrichsystemen interessant machen. Denn Smart steht hier für schwerelos, mineralisch, ausgleichend, rapid und tragfähig – und beschreibt somit bereits im Namen die wichtigsten Vorzüge des neuen, speziell für den Renovierungssektor entwickelten Systems. Dem Fliesenleger hilft es insbesondere bei der Verlegung großformatiger Platten. Gleiches gilt auch für Sopro‘s Nr. 1 Silver, einem neuen, hellen Flexkleber aus der Sopro’s No. 1 Familie.

Bei dem jetzt nochmals modifizierten Großformatkleber Sopro VarioFlex XL sind es vor allem der nochmals optimierte Erhärtungsverlauf und damit verbunden, die verkürzten Wartezeiten bis zur Verfugung, die für das „Plus“ beim Verarbeiter sorgen. Praxisorientierte Neuheiten gibt es auch im Bereich des Sopro Fugen-Sortiments. So ist die Sopro TitecFuge plus, die auch bei bodengleichen Duschen als Alternative zu Epoxidharzfugen eingesetzt werden kann, jetzt auch im 5 kg Beutel und in 12 farbbrillanten Farbtönen erhältlich – alles unter dem eingängigen Slogan „unfassbar belastbar, legendär zementär“. Einem breiten Fachpublikum vorgestellt wird in München „Sopro Solitär F20“, eine neue, drainfähige Pflasterfuge. Mit dem innovativen Sopro Solitär System können Feinsteinzeugplatten ? 20mm nicht nur in der gebundenen, d. h. starren Bauweise, sondern auch in der ungebundenen Bauweise verarbeitet werden. Das System hat bereits auf GaLaBau 2018 in Nürnberg für Furore gesorgt.

Neu bei den DIN-gerechten Sopro-Abdichtungssystemen sind zum einen die zum Patent angemeldeten Manschetten, zum anderen das FDF Kontrastmittel für zweischichtige Abdichtungsarbeiten mit Sopro Flächendicht flexibel. Dazu kommt ein neuer, dünnflüssiger und roll- und streichbarer Fixier- und Dichtkleber für die Sopro AEB-Bahnenabdichtung. Und last but not least hat Sopro mit Sopro eScann ein elektrisches Fehlstellenmesssystem zur Kontrolle von zementären Verbundabdichtungen entwickelt, welches speziell im Schwimmbadbau für noch mehr Sicherheit sorgt.

Mittlerweile unvorstellbar sei eine Bau in München ohne die Neuauflage des Sopro Planers, so das Unternehmen. In der ab Januar vorliegenden 9. Auflage des in der Branche einzigartigen Kompendiums für Architekten und Verarbeiter finden sich zahlreiche Ergänzungen – nicht nur zum aktuellen Thema der DIN-konformen Abdichtungen. Umfassend erweitert präsentiert sich auch die neue Sopro-Service-App. Verfügbar sowohl für Apple-, als auch Android-Smartphones und Tablets bietet sie Planern und Verarbeitern einen echten Mehrwert und löst alle bisherigen Sopro-Apps ab.

Der Messestand der Sopro Bauchemie befindet sich in Halle B6, Stand-Nr. 103.