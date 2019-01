Highlight am Soudal-Messestand in Halle B6 ist das neu entwickelte Vorwandmontagesystem SoudaFrame SWI.

Leverkusen (ABZ). – Auf der Bau 2019 präsentiert der Kleb- und Dichtstoffspezialist Soudal wieder eine Reihe von Neuheiten für Profiverarbeiter aus den Bereichen Fenster, Dach, Fliese und Innenausbau. Highlight am Messestand 211 in Halle B6 ist laut Unternehmensangaben das neue Vorwandmontagesystem SoudaFrame SWI (Soudal Window Installation). Das auf der Fensterbau/Frontale im März 2018 erstmals als Pilot vorgestellte System hat die ift-Prüfungen für den Baukörperanschluss von Fenstern (MO-01/1 und 01/2) bestanden und wird zu Beginn des Jahres im Baustoff-Fachhandel eingeführt. Neben einer tragfähigen und sicheren Befestigung sowie einer energieeffizienten Abdichtung zeichne sich die Neuentwicklung gegenüber vergleichbaren Vorwandsystemen vor allem durch eine einfache und schnelle Montage aus. Darüber hinaus präsentiert Soudal mit Silirub Plus ein neu entwickeltes Premium-Silikon, das speziell für die hohen Anforderungen von Profiverarbeitern entwickelt wurde. Mit optimalen Verarbeitungseigenschaften wie einem perfekten Fadenzug, einer hervorragenden Haftung auf fast jedem Untergrund sowie der sehr hohen mechanischen Festigkeit und Witterungsbeständigkeit können alle Arbeitsabläufe schnell und effizient erledigt werden. Die Produkte verfügen laut Hersteller über eine ausgezeichnete fungizide Wirkung, sind isocyanat- und lösemittelfrei und können sehr emissionsarm (EC1 plus), farbecht und ohne die Gefahr einer Randzonenverfärbung ausgeführt werden. Neben einem optimierten Acetat-Silikon für den Sanitärbereich besteht das Silirub Plus-Sortiment aus zwei neutral vernetzenden Bau- und Sanitär-Silikonen und einem neu konzipierten Natursteinsilikon.

Obwohl sich die aufgrund von Rohstoffengpässen branchenweit eingeschränkte Lieferfähigkeit von Silikonen im Verlauf des Jahres wieder etwas stabilisiert hat, bewegt sich Silikon weiterhin auf einem hohen Preisniveau. Der Wechsel auf höherwertige Technologie wie Hybrid Polymere kann daher in Einzelfällen eine sinnvolle Alternative darstellen. Hier bietet Soudal neben den bewährten Fix-All-Allroundern mit einem breiten Anwendungsspektrum jetzt auch Spezial-Hybride, die auf besondere Anwendungsgebiete optimal eingestellt sind. So bietet Zink-fix optimale Eigenschaften zur Verklebung und Abdichtung von Zinkanschlüssen im Dachbereich, Green-Fix empfiehlt sich bei Kunstrasen und Pool-Fix bei Anwendungen rund ums Schwimmbad. Komplettiert wird die neue Range von Spezialprodukten für Spiegel und Holz.