Nordwalde (ABZ). – Ob Objektpflege, Straßenreinigung oder Winterdienst: Die Anbaugeräte von Adler aus Nordwalde machen Radlader, Traktoren und Kommunalfahrzeuge laut Unternehmensinformationen zu vielseitigen Einsatzfahrzeugen. Starke Anbau-Kehrmaschinen und Winterdienstgeräte, die im Straßenbau oder in der Landwirtschaft für Sauberkeit sorgen. Schneeräumschilder, die richtig was wegräumen – in den unterschiedlichsten Arbeitsbreiten und Variationen.

Herbst und Winter können kommen, die Anbaugeräte von Adler sorgen für saubere Wege. Foto: Adler

Adler bietet Unternehmen in den verschiedenen Branchen eigenen Angaben zufolge wirtschaftliche Lösungen für ein breites Spektrum an Einsatzbereichen.

Laut Einschätzung des Herstellers sind gerade zum Herbst Anbau-Kehrmaschinen von Adler vielseitig einsetzbar. Adler bietet Lösungen für jeden Bedarf in unterschiedlichen Arbeitsbreiten und Ausstattungen: vom Agrarbereich bis zur Anwendung in Bau und Industrie ist laut Adler alles möglich. Damit kehren GaLaBau-Unternehmen, Landwirte oder kommunale Dienstleister schnell alle kleinen und großen Flächen. Adler Kehrmaschinen befreien Straßen, Gehwege und Plätze von Schmutz, Staub und Laub. Für stark festgefahrenen, lehmigen Dreck – zum Beispiel durch landwirtschaftliche Fahrzeuge in der Erntezeit – bietet Adler darüber hinaus Varianten mit Kratzvorrichtung an. Die Adler Anbaukehrmaschinen verfügen über ein Aufnahmesystem für alle gängigen Trägerfahrzeuge. Traktoren, Gabelstapler, Kommunalfahrzeuge, Hoflader oder Radlader lassen sich laut Adler mit wenigen Handgriffen zur effizienten Kehrmaschine umrüsten.

Die leichten Modelle der kommunalen Anbaukehrmaschinen von Adler bewältigen ab 120 Zentimeter Arbeitsbreite auch schwer zugängliche oder unebene Flächen. Die schweren Profimodelle der Adler Anbaukehrmaschinen können in einer Arbeitsbreite bis zu 390 Zentimeter eingesetzt werden.

Jede Kehrmaschine gibt es in der passenden Konfiguration: So kann die Kehrmaschine unter anderem mit einem großvolumigen Schmutzsammelbehälter zur Vermeidung von Staubbildung mit einer Wassersprüheinrichtung oder zum Entfernen von Verschmutzungen im Randbereich auch mit einem Seitenkehrbesen ausgerüstet werden.

Alle Jahre wieder stellt der Winter Privatunternehmen aber auch Kommunen vor enorme Herausforderungen. Denn sie müssen die gesetzlich vorgeschriebenen Verkehrssicherungspflichten einhalten und in den "üblichen Verkehrszeiten" von 7 bis 20 Uhr Straßen, Wege und Betriebsgelände in einem "angemessenen Umfang" risikolos nutzbar machen. Dazu lässt sich zum Beispiel ein Fahrzeug im Frontanbau mit einem Schneeräumschild und im Heck mit einem Salzstreuer kombinieren.

Das elektrische 12-Volt-Salzstreugerät lässt sich über das mitgelieferte Smartphone bequem vom Fahrersitz des Traktors aus ansteuern.