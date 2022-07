Till Becker wird neuer Geschäftsführer von Danogips. Mit Wirkung zum 1. August übernimmt er die Position des Gesch.ftsführers bei Danogips mit Sitz in Neuss. Becker tritt die Nachfolge von Jeroen Dickhoff an, der das Unternehmen zum 31. Juli auf eigenen Wunsch verlässt. Becker verfügt über langjährige und breit gefächerte Erfahrungen in der Knauf Gruppe. Aktuell verantwortet er die Geschäfte für Knauf Kolumbien mit Sitz in Bogota. Er begann seine Karriere bei der Lindner Group in Deutschland und ist Diplom-Bauingenieur. „Die kontinuierliche Verbesserung unserer internen Prozesse, Services und Produkte haben für mich oberste Priorität, damit wir den Ansprüchen unserer Kunden immer aktuell und bestmöglich begegnen können“, sagt Till Becker.

