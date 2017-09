11.09.2017 - 09:22 Verdichtungstechnik Gummiradwalzen unter den Exponaten

Boppard (ABZ). – Auch im 60. Jahr nach der Firmengründung ist Bomag wieder auf Nordeuropas größter Kompaktmesse für das Bauen vertreten. Das nach eigenen Angaben führende Unternehmen in der Erd- und Asphaltverdichtung setzt auf bewährte Produkte in der Asphaltverdichtung. Vom 13. bis 17. September zeigt Bomag am Stand Nord-N 139 auf dem Freigelände der NordBau mehrere Produkte....